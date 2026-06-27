Stale Solbakken, Norvégia szövetségi kapitánya nemcsak csapata teljesítményével hívta fel magára, de leginkább a családjára a figyelmet, hanem a lenyűgöző szépségű lánya miatt is, aki egy csapásra a „világbajnokság kedvence” lett, miután a gyönyörű 22 éves nő egy tényleg vírusként terjedő kép után a nemzetközi médiafigyelem középpontjába került. Norvégia eddig a világbajnokság sötét lovaként bizonyítja azt, miért van kint a foci-vb-n; két győzelemmel kezdett három meccsen Stale Solbakken irányítása alatt, ezzel pedig Franciaország mögött csoportmásodikként jutottak tovább az északiak a legjobb 32-be, ahol Elefántcsontpart lesz az ellenfelük. Norvégia legutóbb 1998-ban jutott ki a világbajnokságra, éppen ezért nagy lelkesedéssel figyelik a szurkolók a válogatott minden mozzanatát, így például azt is, amikor Solbakken átölelte feleségét, Annikent. Szívmelengető pillanatukat a 22 éves lányuk, Ida osztotta meg, aki lenyűgöző külsejével, szőke hajával hívta fel magára a figyelmet, nem mellesleg jelenleg orvostanhallgató, és több mint 15 000 követője van az Instagramon.

A foci-vb-n nemcsak a játékosokra lehet felfigyelni

Fotó: Ida Solbakken Instagram-oldala

A foci-vb egyik legszebb hölgye lett a szövetségi kapitány lánya

Ida az Instagram-oldalain a világ körüli utazásait mutatja be lélegzetelállító bikinis fotókkal, és úgy tűnik, régóta együtt lévő barátjával, Tannisz-szal is, aki az oldalán található posztokban is feltűnik.