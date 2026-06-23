Boldoggá tette a szurkolókat a foci-vb-n az olasz pornósztár, Raissa Bellini, aki Miamiban tűnt fel az Uruguay–Zöld-foki Köztársaság mérkőzésen. A 37 éves bombázó nem hagyott sok teret a fantáziának, amikor megérkezett a H csoportban rendezett meccsre a floridai napsütésben.

Raissa Bellini merész villantással sokkolt a foci-vb-n

Fotó: instagram.com/msraissabellini/

A foci-vb-n feltűnt olasz pornósztár mindenkit meglepett

A mérkőzés előtt Bellini farmer rövidnadrágot viselt, kebleit pedig kezdetben csak egy világbajnoki sállal takarta el. Később a stadionban egy mélyen dekoltált felsőben is látták, a róla készült képek és videók vírusként kezdtek el terjedni a közösségi médiában.

„Nekem vannak a legcsinosabb rajongóim”

– írta megosztott videója mellé, amelyen a lenge öltözékben látható a drukkerek körében.

I have the most handsome fans 🥰 pic.twitter.com/lS8KHb0zki — Raissa Bellini (@raissabellinis) June 22, 2026

Magánszáma után Bellini a dicséretek mellett kemény reakciókat is kapott:

egyesek provokatívnak és figyelemfelkeltőnek tartották a megjelenését

mások kifogásolták, hogy egy sporteseményen ilyen öltözékben jelenhetett meg

néhány kommentelő azt is megkérdőjelezte, hogyan engedték be így a stadion területére

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy Bellini nem hivatalos FIFA-szereplőként, műsorvezetőként vagy nagykövetként vett részt a világbajnokságon, hanem szurkolóként, illetve influenszerként jelent meg az eseményen.

Megjelenésével szenzációt és botrányt is okozott,

de az biztos, hogy ezzel az akciójával még nagyobb ismertségre tett szert.

Raissa Bellini öt évet töltött luxusjachtokon, ahol milliárdosokkal, híres sztárokkal és befolyásos üzletemberekkel került kapcsolatba. Mióta a pornóiparban tevékenykedik, követőinek száma az egekbe szökött a közösségi médiában, és ez a jövőben várhatóan csak emelkedni fog.