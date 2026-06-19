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Foci-vb 2026

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Ilyen sztorit sem gyakran hallani. A New York Knicks bajnoki parádéja miatt szokatlan kalandba keveredett a talkSPORT legendás műsorvezetője, Jim White, aki a foci-vb helyszínéről tudósít az Egyesült Államokból. A 69 éves sportriporter végül egy rendőr segítségével jutott el időben a stúdióba, de előtte egy meglehetősen kellemetlen incidens részese lett.

Jim White jelenleg New Yorkból, a One World Trade Center épületéből készíti a White and Jordan című műsort Simon Jordan oldalán a foci-vb helyszínén.

Rendőr teperte le a híres sportriportert, , Jim White-ot a foci-vb-n
Rendőr teperte le a híres sportriportert, , Jim White-ot a foci-vb-n
Fotó: X

Újabb fura incidens a foci-vb-n

Csütörtök reggel azonban komoly akadályba ütközött, amikor a város utcáit teljesen megbénította a New York Knicks NBA-bajnoki ünneplése. A kosárlabdacsapat 1973 óta története során először nyerte meg a bajnokságot, így több millió szurkoló lepte el Manhattan utcáit.

A műsorvezető elmondása szerint a forgalom teljesen megbénult, ezért korábban indult el a szállodájából, ám így sem tudott könnyen eljutni a World Trade Centerhez.

„A hely teljesen be volt dugulva. A szállodám kevesebb mint egy órára van innen, ezért korábban indultam, de problémáim akadtak a World Trade Center megközelítésével” – mesélte White.

A helyzet akkor vált igazán emlékezetessé, amikor egy lezárt területhez érkezett. A sportriporter úgy döntött, hogy átmászik egy kordonon, hogy lerövidítse az útját, ám a terv nem sült el jól.

„Ott állt előttem egy kordon, és azon gondolkodtam, hogy átugorjam-e vagy sem. A Knicks-drukkerek tömegében végül 

úgy döntöttem, hogy megteszem. Az NYPD egyik embere azonnal földre vitt. Azt mondták: 'Hé, haver, ha még egyszer ilyet csinálsz, letartóztatunk.'”

White ezután megpróbálta meggyőzni a rendőröket arról, hogy sürgősen be kell jutnia a stúdióba.

„Mondtam neki: 'Vinny, segítened kell. Jim White vagyok, a talkSPORT-on vezetek műsort Simon Jordannel. White and Jordan – biztos hallottál róla.' Erre csak nézett rám, mintha azt mondaná: rendben, folytasd.”

A történet azonban végül happy enddel zárult. A Vinny néven bemutatkozó magas rangú rendőr megszánta a brit műsorvezetőt, és személyesen kísérte el a Broadwayn keresztül a World Trade Centerhez.

White később arról is beszámolt, hogy kollégái közül nem mindenki volt ilyen szerencsés. Míg ő és a producer időben megérkeztek, Simon Jordan ekkor még valahol a többmilliós ünneplő tömegben próbált utat találni magának.

A nap végén White az X-en is megköszönte a rendőr segítségét, és közös fotót tett közzé vele.

Hatalmas köszönet ennek a vezető NYPD-tisztnek, aki ma reggel átsegített a New York Knicks bajnoki parádéjának szigorú biztonsági zónáin. Neki köszönhetően időben adásba kerülhettem a talkSPORT-on, ezért örökké hálás leszek”

 – írta a műsorvezető.

White egy másik fotót is megosztott a teljesen bedugult utcákról, amelyhez mindössze ennyit fűzött: „A Knicks-parádé – egyszerűen nincs átjárás!” A történet jól mutatja, hogy a világbajnokság mellett New Yorkban ezekben a napokban az NBA-bajnok Knicks ünneplése is legalább akkora figyelmet kap, mint a futball.

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