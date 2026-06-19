Jim White jelenleg New Yorkból, a One World Trade Center épületéből készíti a White and Jordan című műsort Simon Jordan oldalán a foci-vb helyszínén.

Rendőr teperte le a híres sportriportert, , Jim White-ot a foci-vb-n

Fotó: X

Újabb fura incidens a foci-vb-n

Csütörtök reggel azonban komoly akadályba ütközött, amikor a város utcáit teljesen megbénította a New York Knicks NBA-bajnoki ünneplése. A kosárlabdacsapat 1973 óta története során először nyerte meg a bajnokságot, így több millió szurkoló lepte el Manhattan utcáit.

A műsorvezető elmondása szerint a forgalom teljesen megbénult, ezért korábban indult el a szállodájából, ám így sem tudott könnyen eljutni a World Trade Centerhez.

„A hely teljesen be volt dugulva. A szállodám kevesebb mint egy órára van innen, ezért korábban indultam, de problémáim akadtak a World Trade Center megközelítésével” – mesélte White.

A helyzet akkor vált igazán emlékezetessé, amikor egy lezárt területhez érkezett. A sportriporter úgy döntött, hogy átmászik egy kordonon, hogy lerövidítse az útját, ám a terv nem sült el jól.

„Ott állt előttem egy kordon, és azon gondolkodtam, hogy átugorjam-e vagy sem. A Knicks-drukkerek tömegében végül

úgy döntöttem, hogy megteszem. Az NYPD egyik embere azonnal földre vitt. Azt mondták: 'Hé, haver, ha még egyszer ilyet csinálsz, letartóztatunk.'”

White ezután megpróbálta meggyőzni a rendőröket arról, hogy sürgősen be kell jutnia a stúdióba.

„Mondtam neki: 'Vinny, segítened kell. Jim White vagyok, a talkSPORT-on vezetek műsort Simon Jordannel. White and Jordan – biztos hallottál róla.' Erre csak nézett rám, mintha azt mondaná: rendben, folytasd.”

A történet azonban végül happy enddel zárult. A Vinny néven bemutatkozó magas rangú rendőr megszánta a brit műsorvezetőt, és személyesen kísérte el a Broadwayn keresztül a World Trade Centerhez.

White később arról is beszámolt, hogy kollégái közül nem mindenki volt ilyen szerencsés. Míg ő és a producer időben megérkeztek, Simon Jordan ekkor még valahol a többmilliós ünneplő tömegben próbált utat találni magának.

A nap végén White az X-en is megköszönte a rendőr segítségét, és közös fotót tett közzé vele.

A massive thanks to this senior NYPD officer 👮‍♂️ who kindly guided me through strict security at the New York Knicks NBA Championship winning parade this morning! 🏀

He got on me on air at @talkSPORT and I’m forever grateful! pic.twitter.com/9SMiZDj4Nq — Jim White (@JimWhite) June 18, 2026

Hatalmas köszönet ennek a vezető NYPD-tisztnek, aki ma reggel átsegített a New York Knicks bajnoki parádéjának szigorú biztonsági zónáin. Neki köszönhetően időben adásba kerülhettem a talkSPORT-on, ezért örökké hálás leszek”

– írta a műsorvezető.