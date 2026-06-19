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Foci-vb 2026

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Nem csak a pályán zajlanak izgalmak a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. A foci-vb olasz sportriporternője, a szexi Eleonora Incardona ismét felrobbantotta az internetet, amikor New Yorkból Torontóba utazva egy merész, fehér haspólóban jelent meg egy forgatáson.

A DAZN népszerű műsorvezetője a foci-vb helyszínei között ingázik, és a kulisszák mögötti pillanatokat rendszeresen megosztja több mint 1,4 millió követőjével. Torontóban egy utcai bejelentkezés során olyan feltűnő szettben jelent meg, hogy a rajongók szerint minden tekintet rá szegeződött, sőt, miatta még a forgalom is megállt egy pillanatra.

A foci-vb szexi riporternője, Eleonora Incardona rendszeresen lenyűgözi a rajongókat
A foci-vb szexi riporternője, Eleonora Incardona rendszeresen lenyűgözi a rajongókat
Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

A foci-vb szexi riporternője Amerikában is hódít

A 35 éves televíziós személyiség az utóbbi napokban többször is a címlapokra került lenyűgöző alakja révén, miközben a világbajnokság eseményeiről tudósít Észak-Amerikából. Toronto utcáin szűk fehér felsőben és farmerben jelent meg, a közösségi oldalán közzétett posztja óriási sikert aratott a rajongói körében.

Az olasz sportriporternő népes követőtáborral rendelkezik az Instagramon, népszerűsége pedig igencsak töretlen, hiszen a DAZN sportcsatornán rendszeresen feltűnik a képernyő előtt. Eleonora ráadásul nem csak a munkája, hanem a magánélete miatt is gyakran reflektorfénybe kerül, ugyanis az AC Milan olasz válogatott labdarúgója, Samuele Ricci a párja. Ha már az olaszok a foci-vb-re nem jutottak ki, legszexisebb riporternőjük jelenéte legalább némi vigaszt nyújthat számukra.

Eleonora Incardona, az olasz kebelcsoda
Eleonora Incardona, az olasz kebelcsoda
Eleonora Incardona, a DAZN streamingszolgáltató sportcsatorna kebelcsoda riportere
Eleonora Incardona, a DAZN streamingszolgáltató sportcsatorna kebelcsoda riportere
Eleonora Incardona, a DAZN streamingszolgáltató sportcsatorna kebelcsoda riportere
A kebelcsoda Eleonora Incardona visszaszólt kritikus kolléganőjének
A kebelcsoda Eleonora Incardona visszaszólt kritikus kolléganőjének
A kebelcsoda Eleonora Incardona visszaszólt kritikus kolléganőjének
A kebelcsoda Eleonora Incardona visszaszólt kritikus kolléganőjének
A kebelcsoda Eleonora Incardona visszaszólt kritikus kolléganőjének
A kebelcsoda Eleonora Incardona visszaszólt kritikus kolléganőjének
A kebelcsoda Eleonora Incardona visszaszólt kritikus kolléganőjének
A kebelcsoda Eleonora Incardona visszaszólt kritikus kolléganőjének
Eleonora Incardona, a DAZN streamingszolgáltató sportcsatorna kebelcsoda riportere
Eleonora Incardona, a DAZN streamingszolgáltató sportcsatorna kebelcsoda riportere
Eleonora Incardona, a DAZN streamingszolgáltató sportcsatorna kebelcsoda riportere
Eleonora Incardona, a DAZN streamingszolgáltató sportcsatorna kebelcsoda riportere
Eleonora Incardona, az olasz kebelcsoda
Eleonora Incardona, az olasz kebelcsoda
Eleonora Incardona, az olasz kebelcsoda
Galéria: A kebelcsoda Eleonora Incardona visszaszólt kritikus kolléganőjének
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Eleonora Incardona, az olasz kebelcsoda

 

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