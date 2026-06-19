A DAZN népszerű műsorvezetője a foci-vb helyszínei között ingázik, és a kulisszák mögötti pillanatokat rendszeresen megosztja több mint 1,4 millió követőjével. Torontóban egy utcai bejelentkezés során olyan feltűnő szettben jelent meg, hogy a rajongók szerint minden tekintet rá szegeződött, sőt, miatta még a forgalom is megállt egy pillanatra.

A foci-vb szexi riporternője, Eleonora Incardona rendszeresen lenyűgözi a rajongókat

Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

A foci-vb szexi riporternője Amerikában is hódít

A 35 éves televíziós személyiség az utóbbi napokban többször is a címlapokra került lenyűgöző alakja révén, miközben a világbajnokság eseményeiről tudósít Észak-Amerikából. Toronto utcáin szűk fehér felsőben és farmerben jelent meg, a közösségi oldalán közzétett posztja óriási sikert aratott a rajongói körében.

Az olasz sportriporternő népes követőtáborral rendelkezik az Instagramon, népszerűsége pedig igencsak töretlen, hiszen a DAZN sportcsatornán rendszeresen feltűnik a képernyő előtt. Eleonora ráadásul nem csak a munkája, hanem a magánélete miatt is gyakran reflektorfénybe kerül, ugyanis az AC Milan olasz válogatott labdarúgója, Samuele Ricci a párja. Ha már az olaszok a foci-vb-re nem jutottak ki, legszexisebb riporternőjük jelenéte legalább némi vigaszt nyújthat számukra.