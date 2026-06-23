A kétéves kacsa még a foci-vb nyitónapján vált internetes szenzációvá, amikor Mexikó 2–0-ra legyőzte Dél-Afrikát, és a győzelmet ünneplő tömegben egy mexikói válogatott-mezt viselő szárnyast is kiszúrtak a kamerák.

A mexikói elnökre támadt foci-vb sztárkacsája, Merlin

Fotó: DANIEL CARDENAS / ANADOLU

Miért támadt rá az elnökre a foci-vb sztárja?

A felvétel villámgyorsan elterjedt a közösségi médiában,

Merlin pedig rövid idő alatt a világbajnokság egyik legismertebb figurájává, sőt sokak szerint Mexikó nem hivatalos kabalájává vált.

A népszerűség odáig nőtt, hogy Merlin meghívást kapott a mexikói elnöki hivatalba. A mexikóvárosi sajtótájékoztatón a kacsa magabiztosan totyogott oda Claudia Sheinbaumhoz, a jelenlévők nagy derültségére. Az elnök megsimogatta volna az állatot, Merlin azonban váratlanul felé kapott a csőrével. Sheinbaum gyors reakciójának köszönhetően nem történt sérülés, az eset pedig inkább mosolyt csalt az arcokra, mintsem riadalmat okozott.

Merlin gazdája, Carla Gomez büszkén beszélt arról, hogy meghívást kaptak az elnökhöz.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehetünk az elnök asszonnyal. Büszkék vagyunk arra, hogy a világ láthatja Mexikó szép oldalát"

– mondta Gomez.

Az elnök sem rejtette véka alá, mennyire kedveli az ország új kedvencét.

Meghívtuk Merlin családját, mert ez a kacsa a világbajnokság egyik szimbólumává vált. A mexikói családokat, az összetartást és mindazt képviseli, amit ma a világ Mexikóból lát"

– fogalmazott Sheinbaum.

Merlin hétköznapjai egyébként jóval egyszerűbbek a reflektorfénynél.

Gazdája utcai árusként dolgozik, a kacsát pedig évekkel ezelőtt egy vásárlótól kapta ajándékba. A család szerint Merlin szeret „segíteni” a munkában, vasárnaponként pedig különösen boldog, ha jutalmul egy tacót kap.

Gomez szerint a váratlan hírnév teljesen megváltoztatta az életüket.

„Ez a legjobb dolog, ami valaha történt velünk" – mondta a büszke tulajdonos.

Merlin története jól mutatja, hogy egy világbajnokság nemcsak a pályán születő hősökről szólhat: néha egy mexikói mezbe öltöztetett kacsa lopja el a show-t.