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Foci-vb 2026

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A Zöld-foki Köztársaság labdarúgó-válogatottjának csapatkapitánya körül forr a levegő. A foci-vb-n szenzációt okozó együttes sztárját, Ryan Mendest egy brazil nő nemi erőszakkal vádolta meg.

A 36 éves futballista ellen egy brazil nő tett feljelentést, aki tolmácsként dolgozott a csapat mellett egy márciusi új-zélandi túra során. A nő állítása szerint az idei foci-vb-n meglepetést okozó Zöld-foki-szigetek játékosa egy aucklandi szállodában szexuálisan bántalmazta őt, miközben a válogatott felkészülési mérkőzésekre készült.

A foci-vb-n a legjobb 32 közé jutott afrikai csapat kapitányát nemi erőszakkal vádolják
A foci-vb-n a legjobb 32 közé jutott afrikai csapat kapitányát nemi erőszakkal vádolják
Fotó: TAKUYA YOSHINO / Yomiuri

A foci-vb meglepetéscsapatának sztárja bajba kerülhet

A nemzetközi sajtó beszámolói szerint a nő eredetileg munkavégzés céljából érkezett a csapat szállodájába, később azonban rosszul lett, ezért visszatért a saját szobájába. 

Elmondása szerint nem sokkal később Ryan Mendes megjelent az ajtajánál, majd erőszakkal behatolt a szobájába. 

A futballistát azzal is vádolják, hogy fojtogatta, ököllel ütötte és megharapta áldozatát, amikor az menekülni próbált.

A feljelentés szerint a nő sérüléseket szenvedett, amelyekről fényképek is készültek. Az ügyben orvosi vizsgálatot is végeztek, a helyi rendőrség pedig rendelkezik az orvosi vizsgálati jegyzőkönyvvel is, amelyet az a klinika állított ki, ahová a nő az állítólagos nemi erőszakot követően fordult. A hírek szerint az új-zélandi rendőrség megszerezte a szálloda biztonsági kameráinak felvételeit, és még döntés előtt áll, hogy vádat emeljen-e.

Ryan Mendes történelmet írt a foci-vb-n a Zöld-foki-szigetekkel

Ryan Mendes és képviselői eddig nem reagáltak nyilvánosan az ügyre. 

A botrány különösen érzékeny pillanatban robbant ki, hiszen a Zöld-foki-szigetek válogatottja története legnagyobb sikerét érte el a világbajnokságon, 

és bejutott az egyenes kieséses szakaszba. A csapat kapitánya mindhárom csoportmérkőzésen pályára lépett, az afrikai együttes a legjobb 32 között a címvédő Argentínával találkozik majd.

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