A 36 éves futballista ellen egy brazil nő tett feljelentést, aki tolmácsként dolgozott a csapat mellett egy márciusi új-zélandi túra során. A nő állítása szerint az idei foci-vb-n meglepetést okozó Zöld-foki-szigetek játékosa egy aucklandi szállodában szexuálisan bántalmazta őt, miközben a válogatott felkészülési mérkőzésekre készült.

A foci-vb-n a legjobb 32 közé jutott afrikai csapat kapitányát nemi erőszakkal vádolják

Fotó: TAKUYA YOSHINO / Yomiuri

A foci-vb meglepetéscsapatának sztárja bajba kerülhet

A nemzetközi sajtó beszámolói szerint a nő eredetileg munkavégzés céljából érkezett a csapat szállodájába, később azonban rosszul lett, ezért visszatért a saját szobájába.

Elmondása szerint nem sokkal később Ryan Mendes megjelent az ajtajánál, majd erőszakkal behatolt a szobájába.

A futballistát azzal is vádolják, hogy fojtogatta, ököllel ütötte és megharapta áldozatát, amikor az menekülni próbált.

A feljelentés szerint a nő sérüléseket szenvedett, amelyekről fényképek is készültek. Az ügyben orvosi vizsgálatot is végeztek, a helyi rendőrség pedig rendelkezik az orvosi vizsgálati jegyzőkönyvvel is, amelyet az a klinika állított ki, ahová a nő az állítólagos nemi erőszakot követően fordult. A hírek szerint az új-zélandi rendőrség megszerezte a szálloda biztonsági kameráinak felvételeit, és még döntés előtt áll, hogy vádat emeljen-e.

SE PUDRIÓ TODO CON CABO VERDE 😳🇨🇻



Señores y señoras, Cabo Verde está viviendo un Mundial histórico tras clasificarse por primera vez a los dieciseisavos de final. Sin embargo, en la previa del duelo ante Argentina, una grave denuncia ha sacudido a toda la delegación.



Según… pic.twitter.com/qmW9QZaRD9 — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) June 27, 2026

Ryan Mendes történelmet írt a foci-vb-n a Zöld-foki-szigetekkel

Ryan Mendes és képviselői eddig nem reagáltak nyilvánosan az ügyre.

A botrány különösen érzékeny pillanatban robbant ki, hiszen a Zöld-foki-szigetek válogatottja története legnagyobb sikerét érte el a világbajnokságon,

és bejutott az egyenes kieséses szakaszba. A csapat kapitánya mindhárom csoportmérkőzésen pályára lépett, az afrikai együttes a legjobb 32 között a címvédő Argentínával találkozik majd.