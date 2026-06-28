A 36 éves futballista ellen egy brazil nő tett feljelentést, aki tolmácsként dolgozott a csapat mellett egy márciusi új-zélandi túra során. A nő állítása szerint az idei foci-vb-n meglepetést okozó Zöld-foki-szigetek játékosa egy aucklandi szállodában szexuálisan bántalmazta őt, miközben a válogatott felkészülési mérkőzésekre készült.
A foci-vb meglepetéscsapatának sztárja bajba kerülhet
A nemzetközi sajtó beszámolói szerint a nő eredetileg munkavégzés céljából érkezett a csapat szállodájába, később azonban rosszul lett, ezért visszatért a saját szobájába.
Elmondása szerint nem sokkal később Ryan Mendes megjelent az ajtajánál, majd erőszakkal behatolt a szobájába.
A futballistát azzal is vádolják, hogy fojtogatta, ököllel ütötte és megharapta áldozatát, amikor az menekülni próbált.
A feljelentés szerint a nő sérüléseket szenvedett, amelyekről fényképek is készültek. Az ügyben orvosi vizsgálatot is végeztek, a helyi rendőrség pedig rendelkezik az orvosi vizsgálati jegyzőkönyvvel is, amelyet az a klinika állított ki, ahová a nő az állítólagos nemi erőszakot követően fordult. A hírek szerint az új-zélandi rendőrség megszerezte a szálloda biztonsági kameráinak felvételeit, és még döntés előtt áll, hogy vádat emeljen-e.
Ryan Mendes történelmet írt a foci-vb-n a Zöld-foki-szigetekkel
Ryan Mendes és képviselői eddig nem reagáltak nyilvánosan az ügyre.
A botrány különösen érzékeny pillanatban robbant ki, hiszen a Zöld-foki-szigetek válogatottja története legnagyobb sikerét érte el a világbajnokságon,
és bejutott az egyenes kieséses szakaszba. A csapat kapitánya mindhárom csoportmérkőzésen pályára lépett, az afrikai együttes a legjobb 32 között a címvédő Argentínával találkozik majd.
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