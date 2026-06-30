Miközben Cristiano Ronaldo a pénteki (magyar idő szerint 1:00) Horvátország elleni világbajnoki harmincketted-döntőre koncentrál, Georgina Rodríguez Miamiban forrósítja a hangulatot. A modell egy apró fekete bikiniben pózolt a tengerparton, a merész fotókkal pedig pillanatok alatt magára vonta rajongói figyelmét.

Georgina Rodríguez aprócska bugyiban fürdött a Miami tengerben Fotó: Kristy Sparo

Georgina Rodríguez bikinis fotóival hódít Miamiban

A közel 75 millió Instagram-követővel rendelkező Georgina Rodríguez hétfőn újabb látványos fotósorozattal jelentkezett. A felvételeken fekete bikiniben élvezi a floridai napsütést Miami tengerpartján, miközben a város ikonikus panorámája is feltűnik a háttérben. A bejegyzéshez mindössze ennyit írt: „Miami bxxch”.

A poszt rövid idő alatt hatalmas visszhangot váltott ki: követői ezrével árasztották el dicsérő hozzászólásokkal, amelyekben szépségét és eleganciáját méltatták.

A brit The Sun értesülései szerint Georgina a következő napokban Torontóba is elkíséri Cristiano Ronaldót, ahol a portugál válogatott Horvátország ellen folytatja szereplését a 2026-os világbajnokság egyenes kieséses szakaszában.