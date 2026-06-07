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Ismét beszédtémát szolgáltatott a Manchester Citytől távozott spanyol sikeredző. Brit sajtóhírek szerint Pep Guardiola és a City alkalmazásában álló riporter, Natalie Pike között szoros kapcsolat alakult ki.

Az 55 éves spanyol szakember, Pep Guardiola idén nyáron lezárta rendkívül sikeres manchesteri korszakát. Tíz év alatt a Manchester City történetének egyik legsikeresebb edzőjévé vált, hat bajnoki címet, Bajnokok Ligája-trófeát és számos egyéb serleget nyerve a klubbal. 

Angliában mindenki Pep Guardiola és Natalie Pike kapcsolatáról beszél
Angliában mindenki Pep Guardiola és Natalie Pike kapcsolatáról beszél
Fotó: Instagram/nataliepikepresenter

Guardiola és a gyönyörű riporternő tartja lázban Angliát

Natalie Pike, aki 2011 óta dolgozik a Manchester City médiacsapatánál, több alkalommal is készített interjút a katalán szakemberrel az elmúlt évek során, köztük a májusi búcsúmeccs után is. A 43 éves riporternő, aki korábban a brit FHM magazinban is szerepelt, Guardiola búcsúbuliján is részt vett. Sőt, a klubon belüli források szerint kulcsszerepe volt abban, hogy a szurkolók méltó módon búcsúzhassanak a menedzsertől.

Brit sajtóhírek szerint Pike és Guardiola mindig is jó kapcsolatban volt, ám az edző búcsúját követően a viszonyuk még szorosabbá vált. Különösen nagy visszhangot váltott ki az újságírónő egyik bejegyzése a közösségi oldalán. Pike megosztott egy videót a Citytől távozott edző búcsúztatójáról, amelyen a páros ölelkezik és puszit ad egymásnak.

„Szeretlek, Pep… de a fantasy focit soha nem hagyom el” – üzente Pike az Instagramon. 

Guardiola magánélete miatt többször is a címlapokra került, ugyanis ő és a felesége, Cristina Serra tavaly év elején 30 együtt töltött év és 11 év házasság után elváltak

Bár a szurkolók megosztó véleménnyel fogadták a hírt. A többség úgy véli puszta barátságnál valóban több van Guardiola és Pike között, ám akadnak olyanok is, akik szerint az egészet eltúlozta csak a bulvársajtó .

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