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Egy medencés fotó beindította a találgatásokat, mindenki Szoboszlaiékról beszél

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Ezt nem láttuk jönni. Újabb különös videóval hívta fel magára a figyelmet Ivana Knöll, akit a futballvilág legszexibb szurkolójaként emlegetnek. A horvát modell és influenszer ezúttal egy mesterséges intelligencia által generált felvételt osztott meg közösségi oldalán, amelyben saját maga lépett pályára Horvátország színeiben, méghozzá az angol válogatott ellen. Bár ne tette volna.

A videóban Ivana Knöll egy testhez simuló, fekete bőrszerelésre emlékeztető öltözékben jelenik meg, és egy futurisztikus, az AI által létrehozott stadionban készül gólt szerezni szeretett hazája színeiben. A látványosnak szánt jelenetek során először szó szerint áttöri a televízió képernyőjét, majd az angol védelem mögé kerülve a kapuba talál.

Ivana Knöll lehet újra a foci-vb egyik legnagyobb sztárja
Ivana Knöll lehet újra a foci-vb egyik legnagyobb sztárja
Fotó: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Mi lett volna Ivana Knöll elképzelése?

A mesterséges intelligencia által készített animáció ugyanis több ponton is látványosan hibázik. 

A felvételen a mozgások természetellenesek, a fizika törvényei mintha nem léteznének, egy jelenetben pedig úgy tűnik, hogy a szexi Knöll saját lábai között hátrafelé rúgja el a labdát. A videó több pontján is különös képi hibák és furcsa átmenetek láthatók, ami azonnal megmozgatta a kommentelőket.

A követők nem is kímélték a produkciót. Volt, aki azt írta: „Csak nézzétek meg, hogyan rúgja meg a labdát” Egy másik hozzászóló viccesen megjegyezte: 

Három labda is van a pályán, és mindhármat elrúgja.”

 Akadt azonban olyan rajongó is, aki egyszerűen csak ennyit írt: „Ő a hősöm.”

Ivana Knöll az elmúlt évek nagy világversenyein vált világszerte ismertté. A horvát szurkoló rendszeresen kerül reflektorfénybe merész öltözékeivel, látványos fotóival és futballtematikájú tartalmaival. A foci-vb-k és Európa-bajnokságok idején gyakran válik a közösségi média egyik legnépszerűbb szereplőjévé.

Legújabb videója is hatalmas figyelmet kapott, bár ezúttal nem annyira a futball, hanem a mesterséges intelligencia látványos bakijai miatt. A kommentelők egy része jót nevetett a furcsa animáción, mások viszont értetlenül álltak az előtt, hogy miért éppen egy AI-generált videó mellett döntött az influenszer.

Egy biztos: a felvétel elérte a célját, hiszen rövid idő alatt rengeteg megtekintést és reakciót gyűjtött össze, miközben a futballszurkolók már a világbajnokság rajtját várják.

Galéria: Ivana Knöll, a világ legszexibb fociszurkolója
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Ivana Knöll a helyszínen buzdítja majd a horvát válogatottat

 

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