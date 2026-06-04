A videóban Ivana Knöll egy testhez simuló, fekete bőrszerelésre emlékeztető öltözékben jelenik meg, és egy futurisztikus, az AI által létrehozott stadionban készül gólt szerezni szeretett hazája színeiben. A látványosnak szánt jelenetek során először szó szerint áttöri a televízió képernyőjét, majd az angol védelem mögé kerülve a kapuba talál.

Ivana Knöll lehet újra a foci-vb egyik legnagyobb sztárja

Fotó: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Mi lett volna Ivana Knöll elképzelése?

A mesterséges intelligencia által készített animáció ugyanis több ponton is látványosan hibázik.

A felvételen a mozgások természetellenesek, a fizika törvényei mintha nem léteznének, egy jelenetben pedig úgy tűnik, hogy a szexi Knöll saját lábai között hátrafelé rúgja el a labdát. A videó több pontján is különös képi hibák és furcsa átmenetek láthatók, ami azonnal megmozgatta a kommentelőket.

A követők nem is kímélték a produkciót. Volt, aki azt írta: „Csak nézzétek meg, hogyan rúgja meg a labdát” Egy másik hozzászóló viccesen megjegyezte:

Három labda is van a pályán, és mindhármat elrúgja.”

Akadt azonban olyan rajongó is, aki egyszerűen csak ennyit írt: „Ő a hősöm.”

Ivana Knöll az elmúlt évek nagy világversenyein vált világszerte ismertté. A horvát szurkoló rendszeresen kerül reflektorfénybe merész öltözékeivel, látványos fotóival és futballtematikájú tartalmaival. A foci-vb-k és Európa-bajnokságok idején gyakran válik a közösségi média egyik legnépszerűbb szereplőjévé.

Legújabb videója is hatalmas figyelmet kapott, bár ezúttal nem annyira a futball, hanem a mesterséges intelligencia látványos bakijai miatt. A kommentelők egy része jót nevetett a furcsa animáción, mások viszont értetlenül álltak az előtt, hogy miért éppen egy AI-generált videó mellett döntött az influenszer.

Egy biztos: a felvétel elérte a célját, hiszen rövid idő alatt rengeteg megtekintést és reakciót gyűjtött össze, miközben a futballszurkolók már a világbajnokság rajtját várják.