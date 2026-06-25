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Foci-vb 2026

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Erre ki tippelt volna? A 2022-es katari világbajnokság egyik legismertebb és legtöbbet emlegetett alakja, Ivana Knöll újra a figyelem középpontjába került, miután őszintén beszélt arról, melyik világsztár labdarúgóval volt a legjobb személyes tapasztalata.

A horvát származású tartalomkészítő, Ivana Knöll a 2022-es foci-vb-n vált világszerte ismertté, amikor Horvátországot buzdította a lelátón – az együttes pedig végül a harmadik helyen zárta a világbajnokságot.

Ivana Knöll imádja Erling Haalandot
Ivana Knöll imádja Erling Haalandot
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Melyik focistát szereti a legjobban Ivana Knöll?

A látványos, sokat vitatott stadionos megjelenései miatt a szurkolók hamar „a világbajnokság legszexibb szurkolójaként” emlegették, követőtábora pedig robbanásszerűen megnőtt.

 A torna után Knoll több élvonalbeli futballistával is találkozott, köztük Erling Haaland, Vinícius Júnior és Rafael Leao is szerepeltek az ismeretségi körében.

Egy interjúban a talkSPORT-nak őszintén elárulta, hogy közülük egyértelműen Haaland hagyta benne a legjobb benyomást.

„Őszintén szólva, személyesen Haaland az egyetlen játékos, akire azt tudom mondani, hogy nagyon kedvelek emberként is” – mondta Knöll. Hozzátette, hogy bár több futballistát is barátjának tart, a norvég csatár keltette benne a legpozitívabb érzést.

Mindannyian nagyon rendes srácok, de Haaland és a barátai tették rám a legjobb benyomást”

 – fogalmazott.

Ivana Knöll az elmúlt években nemcsak a futballvilágban maradt ismert, hanem a zenei színtéren is építi karrierjét: DJ-ként is fellép, főként az Egyesült Államokban. Emellett továbbra is aktív a modell- és közösségi média világában is.

A horvát szurkolói ikon közben abban bízik, hogy hazája ismét emlékezetes világbajnoki szereplést produkálhat – hasonlóan a 2018-as döntőig vezető meneteléshez vagy a 2022-es harmadik helyhez.

Galéria: Ivana Knöll, a világ legszexibb fociszurkolója
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Ivana Knöll a helyszínen buzdítja majd a horvát válogatottat

 

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