Michel Kuka Mboladinga, akit a legtöbben csak „Lumumba Vea” néven ismernek, az elmúlt években igazi kultikus figurává vált a kongói válogatott körül.

Visszatért Kongó legendás szurkolója, Michel Kuka Mboladinga

Fotó: JUANCHO TORRES / ANADOLU

Mitől olyan híres a kongói szurkoló, Michel Kuka Mboladinga?

A különleges drukker minden mérkőzésen az ország első miniszterelnöke,

Patrice Lumumba előtt tiszteleg: elegáns öltönyben, mozdulatlanul állva, jobb karját a magasba emelve szurkol, pontosan úgy, mint a róla készült szobor a fővárosban, Kinshasa városában.

A rajongó nem lehetett ott a kongóiak nagy meglepetést hozó, Portugália elleni 1–1-es döntetlenjén, mivel hazájában kitört ebolajárvány miatt 21 napos karanténba került, így a találkozót csak távolról követhette figyelemmel.

A népszerű szurkoló azonban a Kolumbia elleni csoportmérkőzésre már visszatérhetett. Utazását a Kongói Labdarúgó-szövetség támogatta, mivel a játékosok és a szurkolók körében egyaránt rendkívül kedvelt személyiségnek számít.

Mboladingát a mexikói Estadio Akron lelátóján látták viszont, ahol mosolyogva üdvözölte társait, majd elfoglalta megszokott helyét a kezdőrúgás előtt.

A mérkőzés során ismét a tőle megszokott módon, szinte szoborként állva támogatta válogatottját,

miközben a kongói drukkerek hangos biztatással próbálták győzelemre segíteni csapatukat.

A szurkoló szerint a Lumumba-póz a béke üzenetét hordozza. Az 1961-ben meggyilkolt államférfi emléke előtt tisztelegve szeretné felhívni a figyelmet a nemzeti összetartozásra és a békére. Ezt a különleges szurkolási formát már 2013 óta gyakorolja.

Igazi világhírnévre azonban 2026 elején tett szert, amikor az Afrika-kupán, Marokkóban a televíziós közvetítések rendszeresen mutatták rendíthetetlen jelenlétét. A közösségi médiában villámgyorsan elterjedtek a róla készült felvételek, és hamar a kongói futball egyik legismertebb arcává vált.

Népszerűsége már a rivális szurkolókhoz is eljutott. A kolumbiai drukkerek közül többen odamentek hozzá a félidőben közös fotót kérni, ő pedig készségesen pózolt velük, tovább erősítve békés üzenetét.

Visszatért Kongó legendás szurkolója, Michel Kuka Mboladinga

Fotó: JUANCHO TORRES / ANADOLU

A pályán azonban nem alakult ilyen jól a nap a kongóiak számára. A csapat ugyan hősiesen küzdött, de végül 1–0-s vereséget szenvedett Kolumbiától. A mérkőzés egyetlen gólját a Daniel Munoz szerezte, amikor lövése egy védőn megpattanva a kapu jobb alsó sarkában kötött ki.