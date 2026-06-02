A 26 éves spanyol színésznő a VIP-részlegből élvezte a Puerto Ricó-i rapper fellépését, amikor a kamerák egy különösen látványos pillanatot is megörökítettek. A felvételen Bad Bunny a közönség között mozogva odalép Kylian Mbappé barátnőjéhez, aki mosolyogva énekli vissza a dalszöveget, miközben a két sztár rövid, játékos interakcióba keveredik. A videó pillanatok alatt virálissá vált, a rajongók pedig azonnal találgatásokba kezdtek azt illetően, hogy milyen viszony is lehet köztük.

Kylian Mbappé állítólag egy párt alkot Ester Expósitóval

Kylian Mbappé együtt van a dögös színésznővel?

A csinos színésznő neve az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban szerepel a hírekben, miután több forrás szerint kapcsolatban él a Real francia szupersztárjával. A párt korábban Madridban is együtt látták, így a koncerten készült felvételek újabb hullámot indítottak el a közösségi oldalakon. Bár sem Expósito, sem Mbappé nem reagált a találgatásokra, a hírek szerint Szardínián és Párizsban is együtt nyaralgattak, ami madridi körökben kiverte a biztosítékot, mivel eközben a francia csatár sérülés miatt nem állt csapata rendelkezésére.

Las miradas entre Bad Bunny y Ester Expósito en La Casita. 😶‍🌫️ pic.twitter.com/WGGg5EPhVb — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) May 30, 2026

A történet pikantériája, hogy Expósito azon az estén bulizott Bad Bunnyval, amikor Mbappé korábbi klubja, a Paris Saint-Germain megnyerte a budapesti Bajnokok Ligája-döntőt.

A francia támadó annak idején nem tudta elhódítani a trófeát a párizsiakkal, a PSG azonban nélküle másodszor is felért Európa csúcsára.

Ester Expósito hihetetlenül népszerű

Ester Expósito Spanyolország egyik legismertebb fiatal színésznője, nemzetközi hírnevét elsősorban a Netflix nagy sikerű Elite című sorozatának köszönheti. Közösségi oldalait több tízmillióan követik, így nem meglepő, hogy egyetlen koncerten készült videó is óriási visszhangot váltott ki. A rajongók pedig továbbra is árgus szemekkel figyelik, lesz-e folytatása a történetnek.