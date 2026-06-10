Antonela Roccuzzo ismét a figyelem középpontjába került. Lionel Messi felesége egy látványos Instagram-bejegyzésben osztott meg fotókat követőivel. A képeken leopárdmintás bikiniben látható, emellett családi pillanatokat és egy olyan szelfit is közzétett, amelyen férje arcképével díszített pólót visel.
Lionel Messi feleségének bejegyzése óriási visszhangot váltott ki, a rajongók elárasztották a kommentmezőt a fotója alatt.
Sokan az argentin influenszer szépségét méltatták, míg mások a család összetartását emelték ki és jó kívánságokat küldtek az argentin válogatott foci-vb-n való szerepléséhez.
Messi felesége dögös poszttal jelentkezett a foci-vb előtt
Antonela Roccuzzo régóta férje egyik legnagyobb támogatója, és a jelek szerint a közelgő foci-vb előtt is mindenben mellette áll.
Messi újabb történelmi sikerre készül: az argentin válogatott csapatkapitányaként címvédésre készül a nemzeti csapattal.
Galéria: Antonela Roccuzzo ott lesz a foci-vb legszebb feleségei között
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Antonela Roccuzzo, a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi felesége
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