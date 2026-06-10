Lionel Messi feleségének bejegyzése óriási visszhangot váltott ki, a rajongók elárasztották a kommentmezőt a fotója alatt.

Lionel Messi felesége felrobbantotta az internetet

Fotó: antonelaroccuzzo@instagram

Sokan az argentin influenszer szépségét méltatták, míg mások a család összetartását emelték ki és jó kívánságokat küldtek az argentin válogatott foci-vb-n való szerepléséhez.

Messi felesége dögös poszttal jelentkezett a foci-vb előtt

Antonela Roccuzzo régóta férje egyik legnagyobb támogatója, és a jelek szerint a közelgő foci-vb előtt is mindenben mellette áll.

Messi újabb történelmi sikerre készül: az argentin válogatott csapatkapitányaként címvédésre készül a nemzeti csapattal.