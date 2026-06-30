Hat és fél év után távozik a Coronation Street című brit televíziós sorozatból Mollie Gallagher, aki 2019 óta alakította Nina Lucas karakterét. A színésznő új színházi feladatot vállal, amely miatt búcsút mond az ITV produkciójának – írja az Independent.

Mollie Gallagher a The Silence of the Lambs című színpadi adaptáció Egyesült Királyságot és Írországot érintő turnéjához csatlakozik, amelyben Clarice Starling FBI-ügynököt alakítja.

Fotó: instagram/mollie.gallagher_

Mollie Gallagher távozása egy sikeres időszak végét jelenti

Gallagher a sorozatban Roy Cropper unokahúgát, Nina Lucast formálta meg. Alakítását 2021-ben a National Television Awards gálán a legjobb sorozatszereplőnek járó díjjal ismerték el, miután egy gyűlölet-bűncselekményt feldolgozó történetszálban nyújtott teljesítménye nagy visszhangot váltott ki.

A Coronation Street szóvivője közleményben méltatta a színésznőt.

Mollie az elmúlt hat és fél év során egy igazán egyedi és szerethető karaktert formált meg Ninában, ezért mindenki sajnálni fogja a távozását. Ugyanakkor fantasztikus hír, hogy megkapta ezt a hihetetlen lehetőséget, és egy ilyen ikonikus szerepet alakíthat a színházi turnén. Sok sikert kívánunk neki.

A közlemény szerint Gallagher egy országos színházi turnéban kapott főszerepet, ezért fejezi be televíziós szereplését. A produkció készítői hangsúlyozták, hogy a színésznő karaktere az elmúlt évek egyik legkedveltebb szereplőjévé vált a nézők körében.

A Coronation Street készítői egyelőre nem közöltek további részleteket Nina Lucas történetének lezárásáról.