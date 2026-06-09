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Alig másfél hónappal azután, hogy a Manchester City védőjének véget ért a kapcsolata Maya Jamával, máris újabb pletykák kaptak szárnyra a magánéletéről. A hírek szerint a portugál válogatott Rúben Dias ismét összejött exbarátnőjével, Daniela Melchior színésznővel.

A Manchester City portugál válogatott védője, Rúben Dias április végén szakított a világhírű televíziós műsorvezetőnővel, Maya Jamával, akivel közel másfél évig alkotott egy párt. A brit sajtó szerint a felek közösen döntöttek a különválás mellett.

Beindultak a pletykák a portugál válogatott sztárja, Rúben Dias körül
Beindultak a pletykák a portugál válogatott sztárja, Rúben Dias körül
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Alig szakított a gyönyörű műsorvezetővel, máris a volt barátnője oldalán tűnt fel portugál válogatott sztárfocista

Most azonban úgy tűnik, hogy a portugál válogatottal a csütörtökön kezdőd világbajnokságra készülő futballista nem sokáig szomorkodott és ismét közelebb került korábbi kedveséhez, Daniela Melchior színésznőhöz.

A 29 éves portugál szépség a helyszínen tekintette meg a Chile ellen botrányba fulladt felkészülési mérkőzést, amelyet Portugália 2-1-re nyert. Ez persze még önmagában nem adna okot a pletykákra, de a rajongók kiszúrták, hogy az elmúlt hetekben látványosan aktív lett a kapcsolat a közösségi médiában is Dias és Melchior között.

Az Öngyilkos osztag és a Road House, valamint az Anakonda remake-jében is szerepelt exbarátnő kedvelte a Manchester City védőjének egyik magazinfotózásról készült bejegyzését, míg a futballista több olyan képre is reagált, amelyet volt párja osztott meg a követőivel. Ráadásul a közelmúltban mindketten feltűntek egy portugál zenei fesztiválon, ahol állítólag több alkalommal is látták őket beszélgetni.

Dias és Melchior kapcsolatáról először 2024-ben kezdtek cikkezni, miután egy ibizai szórakozóhelyen bensőségesen viszonyba keveredtek. A portugál válogatott hátvédje ezt követően viszont megismerkedett Maya Jamával, akivel gyorsan komolyra fordultak a dolgok. Bár a szakításukkal kapcsolatban felmerült, hogy Dias félrelépett, de a hátvéd ezt határozottan cáfolta.

Hogy Ruben Dias és Daniela Melchior között valóban újra fellángolt-e a szerelem, azt persze egyelőre nem tudni, de a rajongók körében máris beindultak a találgatások. Ám könnyen lehet, hogy a foci-vb alatt is felfog még tűnni a lelátón a Hollywoodig eljutó színésznő.

Daniela Melchior portugál színésznő
Daniela Melchior portugál színésznő
Daniela Melchior portugál színésznő
Daniela Melchior portugál színésznő
Daniela Melchior portugál színésznő
Daniela Melchior portugál színésznő
Daniela Melchior portugál színésznő
Daniela Melchior portugál színésznő
Daniela Melchior portugál színésznő
Daniela Melchior portugál színésznő
Daniela Melchior portugál színésznő
Daniela Melchior portugál színésznő
Daniela Melchior portugál színésznő
Daniela Melchior portugál színésznő
Daniela Melchior portugál színésznő
Daniela Melchior portugál színésznő
Galéria: Az Anakonda sztárja olyan szexi, hogy még a kígyók is zavarba jönnének
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Daniela Melchior portugál színésznő
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