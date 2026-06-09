A Manchester City portugál válogatott védője, Rúben Dias április végén szakított a világhírű televíziós műsorvezetőnővel, Maya Jamával, akivel közel másfél évig alkotott egy párt. A brit sajtó szerint a felek közösen döntöttek a különválás mellett.

Beindultak a pletykák a portugál válogatott sztárja, Rúben Dias körül

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Alig szakított a gyönyörű műsorvezetővel, máris a volt barátnője oldalán tűnt fel portugál válogatott sztárfocista

Most azonban úgy tűnik, hogy a portugál válogatottal a csütörtökön kezdőd világbajnokságra készülő futballista nem sokáig szomorkodott és ismét közelebb került korábbi kedveséhez, Daniela Melchior színésznőhöz.

A 29 éves portugál szépség a helyszínen tekintette meg a Chile ellen botrányba fulladt felkészülési mérkőzést, amelyet Portugália 2-1-re nyert. Ez persze még önmagában nem adna okot a pletykákra, de a rajongók kiszúrták, hogy az elmúlt hetekben látványosan aktív lett a kapcsolat a közösségi médiában is Dias és Melchior között.

Az Öngyilkos osztag és a Road House, valamint az Anakonda remake-jében is szerepelt exbarátnő kedvelte a Manchester City védőjének egyik magazinfotózásról készült bejegyzését, míg a futballista több olyan képre is reagált, amelyet volt párja osztott meg a követőivel. Ráadásul a közelmúltban mindketten feltűntek egy portugál zenei fesztiválon, ahol állítólag több alkalommal is látták őket beszélgetni.

Dias és Melchior kapcsolatáról először 2024-ben kezdtek cikkezni, miután egy ibizai szórakozóhelyen bensőségesen viszonyba keveredtek. A portugál válogatott hátvédje ezt követően viszont megismerkedett Maya Jamával, akivel gyorsan komolyra fordultak a dolgok. Bár a szakításukkal kapcsolatban felmerült, hogy Dias félrelépett, de a hátvéd ezt határozottan cáfolta.

Hogy Ruben Dias és Daniela Melchior között valóban újra fellángolt-e a szerelem, azt persze egyelőre nem tudni, de a rajongók körében máris beindultak a találgatások. Ám könnyen lehet, hogy a foci-vb alatt is felfog még tűnni a lelátón a Hollywoodig eljutó színésznő.