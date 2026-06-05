A világranglista 24. helyén álló Anna Kalinszkaja azon játékosok közé tartozott, akik négylábú kedvenceikkel együtt érkeztek a francia nyílt teniszbajnokságra. A Roland Garros szervezői ugyanis idén különleges kezdeményezéssel álltak elő: összesen tíz háziállat kapott hivatalos akkreditációt, hogy a kéthetes Grand Slam-torna alatt érzelmi támogatást és társaságot nyújthassanak gazdáiknak.

Anna Kalinszkaja kutyája okozott gondot a Roland Garroson

Fotó: SCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Vajon történt ilyen valaha a Roland Garroson?

Kalinszkaja kutyája, Bella korábban már feltűnt a tornán, sőt egy mérkőzés után a pályáról távozó teniszezőt is ő fogadta elsőként. A játékos azonban a Tennis Channelnek adott interjújában elárulta, hogy a Potapova elleni nyolcaddöntőben Bella nem várt módon került a figyelem középpontjába.

„Nem tudta végignézni a meccset, mert az első szettben ugatni kezdett, ezért nem volt túl vidám a mérkőzésem” – mesélte mosolyogva Kalinszkaja. Az orosz teniszező szerint a kutya egy különösen fontos pillanatban szólalt meg.

„Tényleg ugatott, én pedig a hálóba ütöttem a labdát. Ráadásul egy nagyon fontos pontról volt szó. Ezután a barátomnak ki kellett vinnie őt a stadionból.”

A közjáték ellenére Kalinszkaja végül 6:4, 2:6, 7:6-ra legyőzte Anasztaszija Potapovát, és pályafutása során először jutott be a Roland Garros negyeddöntőjébe. A találkozó után tréfásan még azt is megjegyezte, reméli, hogy a torna kutyasétáltató szolgáltatása továbbra is működni fog.

A mesés menetelés végül a negyeddöntőben ért véget számára, ahol a lengyel selejtezős, Maja Chwalinska két szettben, 7:6, 6:3-ra búcsúztatta.

A Roland Garros játékoskapcsolati vezetője, Kildine Chevalier korábban hangsúlyozta, hogy a kutyák jelenléte csak addig elfogadható a játékosok páholyában, amíg nem zavarják a mérkőzéseket.

„A kutyás akkreditáció egy kicsit játékos ötlet, de a játékosok imádják. A kedvencek a játékosok számára fenntartott területeken szinte bárhová mehetnek, de azt kérjük, hogy ölben vagy hordozóban legyenek. A pálya melletti boxokban is megjelenhetnek, de csak akkor, ha nem ugatnak” – fogalmazott.