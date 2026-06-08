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Morgan Riddle kijelentette, hogy a jövőben nem szeretne többé élsportolóval randizni. A szexi influenszer néhány hónappal ezelőtt szakított az amerikai teniszező Taylor Fritzcel, akivel hat éven át alkotott egy párt.

A 27 éves Riddle az Elle magazinnak adott interjújában mesélt arról, hogy már összeállított egy 33 pontos listát a jövőbeli párjával szembeni elvárásairól. „Vannak rajta alapvető dolgok, mint a politikai nézetek összhangja, a közös életcélok, az intellektuális kapcsolódás, hogy ne sportfogadjon vagy szerencsejátékozzon, és hogy csak boldogabbá tegye az életemet” – mondta a szexi közösségi média sztár.

A szexi Morgan Riddle többet nem randizik sportolóval
A szexi Morgan Riddle többet nem randizik sportolóval
Fotó: WILLIAM WEST / AFP

Morgan Riddle: „Soha többé nem fogok sportolóval randizni”

Riddle elárulta, hogy Fritzcel körülbelül két hónappal ezelőtt szakítottak, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is jó viszonyban vannak egymással. A szakítás okairól nem kívánt részletesebben beszélni.

A páros még a koronavírus-járvány idején ismerkedett meg a Raya nevű exkluzív társkereső alkalmazáson, miután Riddle Los Angelesbe költözött. Az influenszer később a tenisztornákon való rendszeres megjelenéseivel vált ismertté, majd saját márkát és közösségimédia-karriert épített fel.

Galéria a hölgy legszebb képeiből:

Morgan Riddle
Morgan Riddle
Morgan Riddle
Morgan Riddle
Morgan Riddle
Morgan Riddle
Morgan Riddle
Morgan Riddle
Morgan Riddle
Galéria: Morgan Riddle, a teniszező Taylor Fritz meseszép exbarátnője
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Morgan Riddle, Taylor Fritz szerelme

Szerinte fontos tanulság, hogy egy nő egy kapcsolatban is megőrizze az önállóságát.

„Tegyük fel, hogy teljes mértékben őt és a karrierjét támogattam volna, de nem építettem volna fel a saját márkámat és nem keresnék saját pénzt. Most mit csinálnék? Visszaköltöznék Minnesotába? Ha nincs önállóságod és nincs saját jövedelmed, sokkal nehezebb dönteni arról, hogy kilépsz-e egy kapcsolatból. Remélem, hogy minden sportoló párja vagy bármely nő képes megteremteni magának ezt a szabadságot” – fogalmazott.

Riddle a szakítás után New Yorkba költözött, és elmondása szerint élvezi az élete új fejezetét. Taylor Fritz egyelőre nem kommentálta nyilvánosan a kapcsolat végét, bár a múlt hónapban közzétett, félmeztelen fotói alapján úgy tűnik, jól viseli a szakítást.

 

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