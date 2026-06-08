A 27 éves Riddle az Elle magazinnak adott interjújában mesélt arról, hogy már összeállított egy 33 pontos listát a jövőbeli párjával szembeni elvárásairól. „Vannak rajta alapvető dolgok, mint a politikai nézetek összhangja, a közös életcélok, az intellektuális kapcsolódás, hogy ne sportfogadjon vagy szerencsejátékozzon, és hogy csak boldogabbá tegye az életemet” – mondta a szexi közösségi média sztár.

A szexi Morgan Riddle többet nem randizik sportolóval

Fotó: WILLIAM WEST / AFP

Morgan Riddle: „Soha többé nem fogok sportolóval randizni”

Riddle elárulta, hogy Fritzcel körülbelül két hónappal ezelőtt szakítottak, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is jó viszonyban vannak egymással. A szakítás okairól nem kívánt részletesebben beszélni.

A páros még a koronavírus-járvány idején ismerkedett meg a Raya nevű exkluzív társkereső alkalmazáson, miután Riddle Los Angelesbe költözött. Az influenszer később a tenisztornákon való rendszeres megjelenéseivel vált ismertté, majd saját márkát és közösségimédia-karriert épített fel.

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