A 27 éves Riddle az Elle magazinnak adott interjújában mesélt arról, hogy már összeállított egy 33 pontos listát a jövőbeli párjával szembeni elvárásairól. „Vannak rajta alapvető dolgok, mint a politikai nézetek összhangja, a közös életcélok, az intellektuális kapcsolódás, hogy ne sportfogadjon vagy szerencsejátékozzon, és hogy csak boldogabbá tegye az életemet” – mondta a szexi közösségi média sztár.
Morgan Riddle: „Soha többé nem fogok sportolóval randizni”
Riddle elárulta, hogy Fritzcel körülbelül két hónappal ezelőtt szakítottak, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is jó viszonyban vannak egymással. A szakítás okairól nem kívánt részletesebben beszélni.
A páros még a koronavírus-járvány idején ismerkedett meg a Raya nevű exkluzív társkereső alkalmazáson, miután Riddle Los Angelesbe költözött. Az influenszer később a tenisztornákon való rendszeres megjelenéseivel vált ismertté, majd saját márkát és közösségimédia-karriert épített fel.
Galéria a hölgy legszebb képeiből:
Szerinte fontos tanulság, hogy egy nő egy kapcsolatban is megőrizze az önállóságát.
„Tegyük fel, hogy teljes mértékben őt és a karrierjét támogattam volna, de nem építettem volna fel a saját márkámat és nem keresnék saját pénzt. Most mit csinálnék? Visszaköltöznék Minnesotába? Ha nincs önállóságod és nincs saját jövedelmed, sokkal nehezebb dönteni arról, hogy kilépsz-e egy kapcsolatból. Remélem, hogy minden sportoló párja vagy bármely nő képes megteremteni magának ezt a szabadságot” – fogalmazott.
Riddle a szakítás után New Yorkba költözött, és elmondása szerint élvezi az élete új fejezetét. Taylor Fritz egyelőre nem kommentálta nyilvánosan a kapcsolat végét, bár a múlt hónapban közzétett, félmeztelen fotói alapján úgy tűnik, jól viseli a szakítást.