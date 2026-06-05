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Nem győznek áradozni a rajongók a szexi Kate Tracey láttán. A Sky Sports szexi műsorvezetője a marbellai nyaralásáról osztott meg bikinis fotókat, a képek pedig osztatlan sikert arattak.

A 31 éves szexi műsorvezető a mozgalmas szezon után utazott el pihenni a spanyol tengerpartra, ahol apró bikiniben élvezte a napsütést.

A Sky Sports szexi műsorvezetőjét, Kate Traceyt imádják a rajongók
A Sky Sports szexi műsorvezetőjét, Kate Traceyt imádják a rajongók
Fotó: instagram.com/katetraceyx/

A szexi műsorvezető merészet villantott

A csinos sportriporter közel 78 ezer követője azonnal elárasztotta a kommentmezőt bókokkal: volt, aki csak annyit írt: „őrülten jól nézel ki”, míg mások egyszerűen „lélegzetelállítónak” és „gyönyörűnek” nevezték a szemük elé táruló látványt. 

Tracey nem először kelt feltűnést merész fotóival. 

A napokban egy áttetsző strandruhával is felkorbácsolta rajongói kedélyeit, akik szerint a műsorvezető bármit visel, garantáltan magára vonzza a figyelmet.

A dögös Kate Tracey a Sky Sports lóverseny műsorainak népszerű házigazdája, valamint a Premier League-ben szereplő Aston Villa labdarúgócsapata is „leigazolta” őt korábban a klubtévébe.

Úgy tűnik, a sportvilág egyik legnépszerűbb tévés személyisége nemcsak a képernyőn, hanem a közösségi médiában is tudja, hogyan tartsa izgalomban követőit.

Íme, néhány szexi fotó a dögös Kate Tracey-ről:

Kate Tracey
Kate Tracy
Kate Tracey
Kate Tracey
Galéria: Kate Tracey az Aston Villa szexi tévése
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Kate Tracey egész biztosan népszerű lesz a Villa-drukkerek körében

 

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