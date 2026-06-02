A magyar válogatott Telki edzőtábora ezúttal nem csak a közelgő Finnország és Kazahsztán elleni felkészülési meccs miatt lett beszédtéma, hanem egy váratlan „mellékszál” miatt is. A kommentelők és a közösségi média ugyanis Szoboszlai Dominik érkezési szettjére ugrott rá, és pillanatok alatt mémgyárrá alakította az internetet.

A hét elején több válogatott játékos is megérkezett Telkibe, köztük Szoboszlai Dominik, aki nem is akárhogyan tette ezt: a Lamborghini Revueltójából kiszállva, egy feltűnően elegáns, dizájner darabokból összeállított szettben lépett be az edzőközpontba.

Szoboszlai új szettje miatt mémcunamiba fulladt a válogatott edzőtábora 
Fotó: MLSZ/Instagram

Milyen mémek születtek Szoboszlai Dominik szettje miatt?

A jelenet önmagában is elég volt ahhoz, hogy a közösségi médiában elinduljon a „divatboncolás”.

A szárfocista összeállítása – kék ing, fehér nadrág, prémium cipő és egy többmilliós Hermès táska – sokaknál kiverte a biztosítékot, másoknál viszont egyenesen inspiráció lett.

 A közösségi oldalakon alatt pillanatok alatt elszabadultak a kommentek: volt, aki „divatbemutatónak” nevezte az érkezést, mások pedig ironikusan „luxus Oscar-gálát” emlegettek Telki helyett.

A mémek sem maradtak el: a közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek az olyan szerkesztett képek és poénok, amelyek Szoboszlai érkezését már-már vörös szőnyeges hollywoodi premierként ábrázolták. Egyesek szerint „nem edzésre, hanem Met-gálára érkezett”, mások pedig azt emelték ki, hogy „a válogatott parkolója hirtelen kifutóvá alakult”.

A történet egyik külön érdekessége, hogy még a nemzetközi futballvilágban is visszhangot kapott a dolog: a Manchester City sztárja, Erling Haaland is reagált egy rövid, vicces megjegyzéssel a közösségi médiában, ami tovább fűtötte a mémhullámot.

A jelenség jól mutatja, mennyire gyorsan képes egy pillanatnyi stadionon kívüli jelenet internetes tartalommá válni: Szoboszlai érkezése így már nem csak sporthír lett, hanem egy komplett mém-univerzum kiindulópontja is.

Íme, a legjobbak:

