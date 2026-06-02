A Liverpool középpályása, Szoboszlai Dominik mozgalmas napokat tudhat maga mögött: pénteken a Legendák Tornáján jelent meg nézőként, vasárnap pedig a Red Bull gálameccsén lépett pályára.

Szoboszlai Dominik érkezik a Red Bull F2S eseményre

Mi történt Szoboszlaival a budapesti éjszakában?

A két esemény között azonban egy másik program is belefért: Szoboszlai ott volt Travis Scott budapesti koncertjén a Barba Negrában.

A világsztár fellépésén a VIP-vendégek között tűnt fel a magyar futballista, ahol kiszúrta őt Liv Wang is.

Az egzotikus szépségű kínai riporternő Angliából tudósít az ázsiai közönségnek a Premier League történéseiről, és rendszeres vendége a legnagyobb futballeseményeknek. A PSG–Arsenal BL-finálé miatt ő is Budapestre érkezett – szúrta ki a Bors.

Liv Wang TikTok-videóban mutatta meg budapesti élményeit, amelyek során több futballvilágsztárral is közös fotó készült.

A riporterlány pózolt többek között Alessandro Del Pieróval, Theo Walcottal és David Silvával is, de a koncerten Szoboszlait sem hagyta figyelmen kívül.

A magyar középpályás és a kínai riporter kapcsolata nem új keletű. Tavaly ősszel Liv Wang interjút készített a Liverpool két magyar játékosával, Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal, és akkor sem maradt el a közös fotó.

Úgy tűnik, a budapesti BL-hétvége jó alkalmat kínált egy újabb találkozásra.