Putyin nem viccel: újabb európai ország van halálos veszélyben – már csak napok lehetnek hátra

Azonnal nézze meg a mobilján ezt a beállítást! – szakértők figyelmeztetnek

Felrobbant az internet! Szoboszlai Dominik ugyan lemaradt arról az álomról, hogy a Liverpool játékosaként Budapesten vívja meg a Bajnokok Ligája-döntőt, de a BL-hétvége forgatagából így sem maradt ki. A magyar válogatott csapatkapitánya a főváros több kiemelt eseményén is feltűnt – és még egy ismert ázsiai riporterlány figyelmét is felkeltette a budapesti éjszakában.

A Liverpool középpályása, Szoboszlai Dominik mozgalmas napokat tudhat maga mögött: pénteken a Legendák Tornáján jelent meg nézőként, vasárnap pedig a Red Bull gálameccsén lépett pályára.

Szoboszlai Dominik a Red Bull F2S eseményen, Kopaszi gát, SzoboszlaiDominik, Kopaszigát, RedBullF2S, 2026.05.31.
Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik érkezik a Red Bull F2S eseményre
Fotó: Tumbász Hédi / Tumbász Hédi

Mi történt Szoboszlaival a budapesti éjszakában?

A két esemény között azonban egy másik program is belefért: Szoboszlai ott volt Travis Scott budapesti koncertjén a Barba Negrában.

A világsztár fellépésén a VIP-vendégek között tűnt fel a magyar futballista, ahol kiszúrta őt Liv Wang is. 

Az egzotikus szépségű kínai riporternő Angliából tudósít az ázsiai közönségnek a Premier League történéseiről, és rendszeres vendége a legnagyobb futballeseményeknek. A PSG–Arsenal BL-finálé miatt ő is Budapestre érkezett – szúrta ki a Bors.

Liv Wang TikTok-videóban mutatta meg budapesti élményeit, amelyek során több futballvilágsztárral is közös fotó készült. 

A riporterlány pózolt többek között Alessandro Del Pieróval, Theo Walcottal és David Silvával is, de a koncerten Szoboszlait sem hagyta figyelmen kívül.

@haidiancaiyilin How do you rate this year’s Champions League final? #championsleague #arsenal #arsenalfc #szoboszlai #delpiero ♬ 原創音樂 - Liv Wang

A magyar középpályás és a kínai riporter kapcsolata nem új keletű. Tavaly ősszel Liv Wang interjút készített a Liverpool két magyar játékosával, Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal, és akkor sem maradt el a közös fotó.

Úgy tűnik, a budapesti BL-hétvége jó alkalmat kínált egy újabb találkozásra.

