Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Sport

Elszabadult a pokol a foci-vb megnyitóján: erre a rendőrök sem voltak felkészülve

Rendkívüli

Felfoghatatlan tragédia: nyolc ember halt meg az M1-esen péntek hajnalban

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A magyar válogatott csapatkapitánya jól megérdemelt vakációját tölti. Szoboszlai Dominik a kedvesével, Buzsik Borkával Olaszországban piheni ki a hosszú szezon fáradalmait.

Szoboszlai Dominik hosszú és megterhelő idényen van túl, a Liverpool sztárja a magyar válogatott júniusi barátságos mérkőzésein is pályára lépett, de már jól megérdemelt pihenését tölti. 

Szoboszlai Dominik a Red Bull F2S eseményen, Kopaszi gát, SzoboszlaiDominik, Kopaszigát, RedBullF2S, 2026.05.31.
Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik nemrég Budapesten járt
Fotó: Tumbász Hédi

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka Olaszországban nyaral

Szoboszlai a feleségével, Buzsik Borkával a budapesti Bajnokok Ligája-döntő másnapján jelent meg a Kopaszi-gáton, a magyar válogatott csapatkapitányát kedvese a finnek elleni felkészülési mérkőzésre is elkísérte. A Liverpool sztárjának szerelme nemrég a közösségi médiában osztott meg egy történetet, mely szerint a pár festői környezetben nyaral Olaszországban. 

Szoboszlaiék igyekeznek tartalmasan tölteni a vakációt, a képek tanúsága szerint robogózás és közös fagyizás 

is szerepelt a programok között az együtt töltött idő során.

Szoboszlai Dominik a Red Bull F2S eseményen, Kopaszi gát, SzoboszlaiDominik, Kopaszigát, RedBullF2S, 2026.05.31.
Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik Olaszországban nyaralnak
Fotó: Kurucz Árpád

A Liverpool másik magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos a kazahok elleni meccset kihagyta, a 22 éves védő Mallorcára utazott, miután elhagyta az edzőtábort Telkiben.

  • Kapcsolódó cikkek
A Liverpool sztárfocistája drámai bejelentést tett
Óriási húzásra készülnek Szoboszlaiék, megállapodtak a vb-n szereplő védővel
Szoboszlai Dominik megtörte a csendet, üzent a válogatott szurkolóinak!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!