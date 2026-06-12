Szoboszlai Dominik hosszú és megterhelő idényen van túl, a Liverpool sztárja a magyar válogatott júniusi barátságos mérkőzésein is pályára lépett, de már jól megérdemelt pihenését tölti.

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik nemrég Budapesten járt

Fotó: Tumbász Hédi

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka Olaszországban nyaral

Szoboszlai a feleségével, Buzsik Borkával a budapesti Bajnokok Ligája-döntő másnapján jelent meg a Kopaszi-gáton, a magyar válogatott csapatkapitányát kedvese a finnek elleni felkészülési mérkőzésre is elkísérte. A Liverpool sztárjának szerelme nemrég a közösségi médiában osztott meg egy történetet, mely szerint a pár festői környezetben nyaral Olaszországban.

Szoboszlaiék igyekeznek tartalmasan tölteni a vakációt, a képek tanúsága szerint robogózás és közös fagyizás

is szerepelt a programok között az együtt töltött idő során.

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik Olaszországban nyaralnak

Fotó: Kurucz Árpád

A Liverpool másik magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos a kazahok elleni meccset kihagyta, a 22 éves védő Mallorcára utazott, miután elhagyta az edzőtábort Telkiben.