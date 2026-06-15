A Szoboszlai-házaspár nyaralásáról Buzsik Borka osztott meg egy lenyűgöző, tizenhat képből álló fotósorozatot az Instagram-oldalán, amely tökéletesen tükrözi a rájuk jellemző eleganciát és a „csendes luxus” életérzést.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka Toszkánában nyaralnak

Fotó: Buzsik Borka/Instagram

„Fotós?” – Szoboszlai nem bírta ki poén nélkül

A toszkán táj, a napsütötte dombok és

a hangulatos olasz utcák ideális hátteret biztosítottak Borka stílusos pillanatképeihez.

A felvételeken Borka csak úgy sugárzik, a bejegyzés igazi sztárja mégis a magyar válogatott csapatkapitánya lett – méghozzá a kommentmezőben. Szoboszlai Dominik ugyanis egyetlen kérdéssel reagált a felesége által közzétett albumra:

fotós?”

A rövid, de annál viccesebb hozzászólással a labdarúgó egyértelműen arra utalt, hogy

a csodás magazinszintű képek mögött valójában az ő áldozatos munkája, és rejtett fotós tehetsége áll.

A házaspár rajongói azonnal lecsaptak a humoros adok-kapokra. A kommentelők imádják, hogy a futballsztár és felesége a hatalmas nemzetközi figyelem ellenére is megőrizték közvetlen humorukat. Az olaszországi vakáció képei gyorsan bejárták a közösségi médiát, a szurkolók pedig egy emberként dicsérik Szoboszlait, amiért a pályán kívül, „Insta-férjként” is abszolút világklasszis teljesítményt nyújt.