Nagy visszhangot váltott ki Szoboszlai Dominik legutóbbi érkezése a magyar válogatott telki edzőtáborába. A csapatkapitány egy feltűnő, dizájnerdarabokból összeállított szettben jelent meg, amely pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát. A szurkolók egymás után gyártották a mémeket, sokan pedig azt is megkérdőjelezték, hogy a Liverpool középpályásának valóban van-e stílusérzéke. Most azonban maga Szoboszlai mondott véleményt liverpooli csapattársai öltözködéséről, sőt saját szettjét is értékelnie kellett.

Szoboszlai Dominik értékelte a liverpooli csapattársai stílusát

Fotó: Tumbász Hédi

Szoboszlai Dominik a legstílusosabb labdarúgó Liverpoolban?

A Versus nemrég közzétett videójában Szoboszlai Dominik volt a legújabb vendég, akit arra kértek, hogy pontozza a Liverpool játékosainak öltözékeit. A sort Hugo Ekitike nyitotta, akinek szettjét így értékelte:

Lehet, hogy sokaknak nem jön be ez a megjelenés, de nekem ez abszolút telitalálat. Nagyon tetszik. Főleg a táska, meg a napszemüveg… igazából az egész szettet bírom. Erre simán adok egy kilencest, mert még én is felvenném

– mondta, ezt követően pedig egy saját fotóját is értékelnie kellett. A kép akkor készült, amikor a Liverpool bejelentette a Tommy Hilfigerrel kötött együttműködését, amelynek Szoboszlai az egyik reklámarca lett.

Mindig azt mondják, hogy magabiztosnak kell lenni, én pedig az is vagyok. A színek nagyon jól passzolnak egymáshoz, úgyhogy erre a szettre magamnak is egy kilencest adok.

Ezután Jeremie Frimpong került sorra. Szoboszlai mosolyogva reagált csapattársa sapkájára, összességében azonban nem értékelte olyan magasra a szettjét, mint korábban a sajátját vagy Hugo Ekitikéét.

"Jeremy imádja ezeket a sapkákat. Ő az a srác, akinek tényleg minden jól áll, ezért kap tőlem egy hetest"

– nyilatkozta Szoboszlai, majd a következő képen már a Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk szerepelt. A holland védő a válogatott edzőtáborába érkezett elegáns öltözékben, erről kellett véleményt mondania a magyar középpályásnak.

Ez nagyon bejön. Letisztult, lazán elegáns, kicsit érettebb stílus. El tudnám képzelni magamon is, úgyhogy erre is adok egy kilencest

Végül ismét Szoboszlai került a reflektorfénybe: egy olyan fotót mutattak neki, amely még a magyar válogatott júniusi felkészülési mérkőzései előtt készült. A középpályás a szlovénok és a görögök elleni találkozókra érkezett meg ebben a sokat emlegetett szettben a telki edzőközpontba.

Ezt a szettet nagyon szerettem magamon. Őszintén szólva nem tudom, mi jön még, de erre adok magamnak egy kilenc és felet.

Ebből pedig az is kiderült, hogy Szoboszlai saját magát tartja a Liverpool legstílusosabb futballistájának, hiszen a videóban önmagának adta a legmagasabb pontszámot.