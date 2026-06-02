Szoboszlai Dominik különleges ruhakölteményben érkezett meg Telkibe. A magyar válogatott csapatkapitánya a közösségi médiában rengeteg kommentet – köztük gúnyosakat is – kapott az öltözéke miatt, még Erling Haaland is hozzászólt a posztjához.

Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa ledobta az atomot

Az Instagramon megosztott bejegyzéshez rengetegen fűztek kommentárt, köztük volt Szoboszlai liverpooli csapattársa, Hugo Ekitiké is.

A nyári foci-vb-ről sérülés miatt lemaradó francia válogatott támadó annyit írt, hogy „Nagyon kicsi a cipőd, tesó”,

reakciója pedig felrobbantotta a netet, pillanatok alatt 45 ezren kedvelték a hozzászólását.

Szoboszlai másik klubtársa, az olasz Federico Chiesa is kedvelte a posztot, és egy tüzes emotikonnal reagált, Ekitiké megjegyzésére pedig volt, aki azt írta, hogy „valakinek ki kellett ezt mondania”.

Szoboszlai számára a klubidény már véget ért, de két felkészülési meccse még lesz a magyar válogatottal nyár elején. Marco Rossi együttese június 5-én a Puskás Arénában fogadja Finnországot, június 9-én pedig Debrecenben lép pályára Kazahsztán ellen.