Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Trump vérnyomása az egekben – úgy őrjöngött, mintha nem lenne holnap

Fontos!

Azonnal nézze meg a mobilján ezt a beállítást! – szakértők figyelmeztetnek

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Liverpool sztárjait megihlette csapattársa látványa. Szoboszlai Dominik megjelenése azóta beszédtéma, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya nem mindennapi öltözékben jelent meg a telki edzőtáborban.

Szoboszlai Dominik különleges ruhakölteményben érkezett meg Telkibe. A magyar válogatott csapatkapitánya a közösségi médiában rengeteg kommentet – köztük gúnyosakat is – kapott az öltözéke miatt, még Erling Haaland is hozzászólt a posztjához.

Szoboszlai Dominik a Red Bull F2S eseményen, Kopaszi gát, SzoboszlaiDominik, Kopaszigát, RedBullF2S, 2026.05.31.
Szoboszlai Dominik öltözéke miatt záporoztak a különféle kommentek a neten
Fotó: Tumbász Hédi

Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa ledobta az atomot

Az Instagramon megosztott bejegyzéshez rengetegen fűztek kommentárt, köztük volt Szoboszlai liverpooli csapattársa, Hugo Ekitiké is. 

A nyári foci-vb-ről sérülés miatt lemaradó francia válogatott támadó annyit írt, hogy „Nagyon kicsi a cipőd, tesó”, 

reakciója pedig felrobbantotta a netet, pillanatok alatt 45 ezren kedvelték a hozzászólását.

Szoboszlai másik klubtársa, az olasz Federico Chiesa is kedvelte a posztot, és egy tüzes emotikonnal reagált, Ekitiké megjegyzésére pedig volt, aki azt írta, hogy „valakinek ki kellett ezt mondania”.

Szoboszlai számára a klubidény már véget ért, de két felkészülési meccse még lesz a magyar válogatottal nyár elején. Marco Rossi együttese június 5-én a Puskás Arénában fogadja Finnországot, június 9-én pedig Debrecenben lép pályára Kazahsztán ellen.

  • Kapcsolódó cikkek
Visszavonult Klopp kedvence, máris Szoboszlai mellett látnák szívesen
Bombázó riporternő vadászta le Szoboszlai Dominikot a budapesti éjszakában
Torghelle ráállt Szoboszlaira, ez lett a nadrágrángatós párharc vége
A Liverpool magyarja elmondta, miért figyeli árgus szemekkel a posztriválisait

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!