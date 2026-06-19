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Foci-vb 2026

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A hosszú és fárasztó 2025/2026-os idény után megkezdődött a jól megérdemelt pihenés a magyar válogatott labdarúgói számára. A nemzeti csapat három ismert tagja, Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás és a válogatottságtól nemrég visszavonult Szappanos Péter ezúttal a spanyolországi Ibizát választotta kikapcsolódása helyszínéül.

A játékosok, Szoboszlai, Varga és Szappanos nem egyedül utaztak a népszerű üdülőszigetre, párjaik is elkísérték őket.

Szoboszlai, Varga és Szappanos együtt nyaralnak Ibizán
Szoboszlai, Varga és Szappanos együtt nyaralnak Ibizán
Fotó: Szappanos Péter/Instagram

Újra együtt nyaralnak Szoboszlaiék

A közösségi médiában megosztott fotók alapján

 a baráti társaság több programon is részt vett az elmúlt napokban, köztük egy látványos hajókiránduláson, amelynek során jet-skizés és búvárkodás is szerepelt a programban.

A Szoboszlai–Varga–Szappanos trió számára nem újdonság a közös nyaralás. A három futballista köztudottan jó kapcsolatot ápol egymással, tavaly Monacóban töltöttek együtt néhány napot, idén pedig Ibiza mellett tették le a voksukat. A festői környezetben készült felvételek tanúsága szerint 

a sportolók nemcsak a tengeri programokat élvezték, hanem a közös kártyapartikra is szakítottak időt.

Varga Barnabás különösen sikeres idényt tudhat maga mögött, hiszen görög bajnokként zárta a szezont. A támadó menyasszonyával, Skrapits Laurával érkezett a szigetre, ahol válogatottbeli csapattársaival kapcsolódik ki az új szezon rajtja előtt.

A nyári pihenés Szappanos Péter számára különösen jelentős időszak. Marco Rossi szövetségi kapitány korábban bejelentette, hogy a 35 éves kapus júniusban szerepel utoljára a magyar válogatottban. A Finnország elleni mérkőzésen még kezdőként lépett pályára, a találkozó után pedig a szurkolók is elbúcsúztak tőle.

A kapus közösségi oldalán megosztott bejegyzéshez Dzsudzsák Balázs is hozzászólt. A korábbi válogatott csapatkapitány humorosan azt kérdezte: 

Hány pakli landolt a vízben???”

. Szappanos sem maradt adós a válasszal, és csak ennyit írt: „Egynek kellett volna…”

A jó hangulatú ibizai nyaralás képei alapján a magyar futballisták valóban igyekeznek feltöltődni a következő idény kihívásai előtt.

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