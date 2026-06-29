Tóth Balázs számára igazán emlékezetesre sikerült az elmúlt időszak. A magyar válogatott kapusa novemberben még súlyos porcsérüléssel küzdött, ám kemény munkával visszaverekedte magát, és ismét a legjobb formáját hozza. Bár a Blackburn Rovers nem zárt sikeres szezont, a csapat végül a 20. helyen végzett, a magyar hálóőr teljesítményére nem lehetett panasz: játékostársai őt választották az idény legjobb játékosának. A pályán elért sikerek után pedig a magánéletében is megtette a következő nagy lépést. A nyári pihenés alatt, a festői szépségű Szardínián kérte meg szerelme, Laura kezét, aki meghatódva mondott igent.

Tóth Balázs megkérte barátnője kezét Fotó: Dan Mullan

Tóth Balázs megkérte barátnője kezét

A szerelmespár a nyári pihenőt az olaszországi Szardínia varázslatos szigetén töltötte, ahol Tóth Balázs úgy érezte, elérkezett a tökéletes pillanat élete egyik legfontosabb kérdéséhez. A magyar válogatott kapusa egy hajó fedélzetén, a naplementében, a csillogó tenger közepén, kezében egy gyönyörű vörös rózsacsokorral ereszkedett féltérdre, majd feltette a nagy kérdést.

Laura teljesen meghatódott, örömkönnyeket hullajtott, és természetesen azonnal igent mondott.

Az örömteli pillanat után boldogan a szerelme nyakába ugrott. A rajongók figyelmét nemcsak a romantikus lánykérés, hanem a csillogó eljegyzési gyűrű is azonnal megragadta. Laura láthatóan nem tudott betelni a különleges ékszerrel, amelyet több fotón és videón is megmutattak a közösségi médiában, amelyet IDE kattintva megtekinthetsz.

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Ahogy azt lapunk korábban megírta, Laura nemcsak a sportoló életében tölt be fontos szerepet, hanem saját területén is kiemelkedő sikereket ért el. A Semmelweis Egyetemen szerzett orvosi diplomát, tanulmányait pedig a római Sapienza University of Rome intézményében bővítette, ahol számos modern és innovatív szemlélettel ismerkedett meg.

A doktornő 2021-ben alapította meg saját vállalkozását, a NUOVO szépségklinikát, amely azóta is dinamikusan fejlődik. A központ filozófiája az egyénre szabott, korszerű kezelésekre épül, különös hangsúlyt fektetve a természetes szépség megőrzésére és kiemelésére. A klinika letisztult, elegáns környezetben fogadja vendégeit, és a testi-lelki harmónia megteremtését tűzte ki célul.