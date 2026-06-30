Eredményesnek bizonyult Tóth Niki néhány héttel ezelőtti, Németországban elvégzett műtétje. A Jókai utcai házomlás következtében bordáktól lefelé lebénult balerina állapota sokat romlott a négy évvel ezelőtti balesete óta, végül már a kezeit is egyre nehezebben használta. Az operációnak köszönhetően a kézfejeiben mutatkozó tünetek mérséklődtek.

Tóth Niki új reményt kapott Fotó: Tóth Niki

Mint ismert, a Budapesti Operettszínház táncművésze éppen a munkahelyére tartott 2022. június 27-én, amikor egy beépítés alatt álló tetőtérből lezuhanó épületelemek maguk alá temették. Az orvosoknak sikerült megmenteniük az életét, de miután magához tért, az édesanyjától kellett megtudnia, hogy nagy valószínűséggel soha többé nem áll lábra.

Tóth Niki operációja sikerült

Niki az utóbbi hónapokban már azt tapasztalta, hogy nem igazán engedelmeskednek neki az ujjai, ennek következtében tárgyak estek ki a kezéből, és egyre nehezebben írt tollal. Az operáció keretében – leegyszerűsítve – egy ponton átvágták a gerincvelőjét, valamint két korábban beültetett, már nem működő shuntöt kivettek a testéből, hogy megszüntessék a posztraumás syringomyelia nevű szövődményt. Úgy tűnik, ezt sikerült elérni.

– A jobb kezem évek óta romlott, ami azért is baj, mert történetesen éppen jobbkezes vagyok. A műtétnek köszönhetően némiképp javult. Ha muszáj, alá tudok írni kézzel dokumentumokat, de hosszabb szövegek papírra vetésére továbbra sem vállalkoznék. Nem lenne hozzá türelmem – mesélte a balerina.

Niki a következő hónapokban igyekszik minél jobban megerősíteni a kezeit. A tervek szerint szeptemberben visszatér az operettszínházba balettmesterként.

A lebénult táncművész az ideje legnagyobb részét kerekesszékben tölti, ám a közelmúltban beszerzett egy különleges szerkezetet, ami lehetővé teszi számára, hogy álló testhelyzetben guruljon.

– Valószínűleg a jövőben képes leszek állva közlekedni. Amerikában és Európában is zajlanak különböző orvosi kísérletek, hogy olyan embereken segítsenek, akiknek sérült gerincvelőjük. Nem teljesen kizárt, hogy egy nap képes leszek ismét járni – mondta Niki.