A 36 éves sznúkersztár, Judd Trump több mint 325 ezer követője vasárnap döbbenten látta, hogy Trump Instagram-sztorijában erotikus tartalmú videó jelent meg, amelyen egy hotelszobában a kezében tartotta a péniszét.

Szexvideó jelent meg Judd Trump Instagram-oldalán

Mit művelt Judd Trump? Vagy tényleg feltörték az oldalát?

A bejegyzést azóta törölték, de a videóról készült képernyőképek és felvételek számos közösségi oldalon keringtek. A hírek szerint Trump hétfő reggel ismét hozzáférést szerzett a közösségi oldalához, és közleményben reagált a történtekre.

Csak egy gyors üzenet, hogy mindenki tudja: feltörték az Instagram-fiókomat. Az utóbbi időben megjelent képeket és tartalmakat nem én tettem közzé, és semmilyen formában nem tükröznek engem. Kérlek, hagyjátok figyelmen kívül ezeket, amíg dolgozom azon, hogy teljesen visszaszerezzem az irányítást a fiók felett. Köszönöm a megértést.”

A 2019-es világbajnok később azonban ezt a nyilatkozatot is eltávolította az oldaláról, ami csak tovább fokozta a találgatásokat.

Trump magánélete az elmúlt hónapokban is szolgáltatott már beszédtémát. A sznúkeres korábban a műkorcsolyázó Maisy Ma párja volt, de a hírek szerint kapcsolatuk idén megszakadt, miután két éven át próbálták fenntartani a távkapcsolatot.

A brit klasszis 2024 elején az Egyesült Királyságból Dubajba költözött, elsősorban a kedvezőbb időjárás és a jobb edzéslehetőségek miatt. Az év elején azonban a közel-keleti geopolitikai feszültségek miatt kénytelen volt elhagyni az emírséget, és ideiglenesen Bangkokban rendezkedett be.

Korábban arról beszélt, hogy bizonytalanná vált az élete, hetekig szállodákban lakott, és napról napra kellett terveznie. Nemrég ugyanakkor már újra Dubajból posztolt: sportautó mellett készült fotójához azt írta, hogy „vissza otthon, Dubajban”, egy néhány nappal ezelőtti bejegyzése pedig szintén arra utal, hogy ismét az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodik.

Sportpályafutása sem alakult zökkenőmentesen az utóbbi időben: áprilisban hatalmas meglepetésre kiesett a sznúker-világbajnokságról, amikor Hossein Vafaei egy drámai, döntő frame-ben búcsúztatta.