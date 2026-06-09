A magyar sportoló zöld bikiniben pózol a homokos parton, a háttérben a tengerrel és a napsütéssel. Ujvári Izabella a bejegyzésében arról írt, hogy sérülés után sikerült világbajnoki ezüstérmet szereznie.

Ujvári Izabella parádésan bánik a labdával

Forrás: instagram.com/ujvari.iza.soccer/

Ujvári Izabella három rúgásra volt a világbajnoki címtől

A footgolfos a bejegyzésében büszkén összegezte a mexikói szereplését, amelynek értékét tovább növeli, hogy nem teljesen ideális előzmények után érte el a hatalmas sikert.

57 versenyzőből világbajnoki második lettem. Egy hónapja még sérült voltam, dobogóért jöttem, és megszereztem, amit akartam. Csak három rúgás választott el a világbajnoki címtől. Hatalmas menet volt. Mexikó, köszönök mindent! Most pedig irány haza! Szerdán reggel nyolckor már száll is le a gépünk Budapesten. Otthon találkozunk!

– írta Instagram-oldalán Ujvári Izabella.

Bikinis fotóval jelentkezett Mexikóból

A világbajnoki ezüstérmes sportoló a poszthoz egy tengerparti fotót is mellékelt, amelyen remek formában látható. A követői gratulációkkal árasztották el, sokan pedig a nagyszerű eredménye mellett a kisugárzását és az alakját is dicsérték.

Ujvári Izabella a bejegyzése alapján a világbajnokság után hazafelé vette az irányt. A magyar footgolf egyik legismertebb női versenyzője az ezüstéremmel újabb komoly sikert ért el, és ismét bizonyította, hogy a sportág meghatározó hazai alakja.