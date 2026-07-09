Kedden délután az Argentína–Egyiptom nyolcaddöntő (3-2) kötötte le a futballvilág figyelmét, ám nemcsak a pályán történtek szolgáltattak beszédtémát. A lelátón is akadt olyan szurkoló, aki pillanatok alatt reflektorfénybe került: az argentin válogatott csatárának, Lautaro Martíneznek a felesége, Agustina Gandolfo ezúttal is a helyszínen buzdította férjét a foci-vb-n. A gyönyörű modell minden tekintetet magára vonzott, szépségével pillanatok alatt a közösségi média egyik legfelkapottabb szereplőjévé vált.

Agustina Gandolfo szépségével mindenkit levett a lábáról a foci-vb-n Fotó: Jonathan Moscrop

Agustina Gandolfo szépségével tündökölt a lelátón

Agustina Gandolfo 1994. november 6-án született az argentin Mendoza tartományban. Az influenszerként és vállalkozóként ismert Gandolfo 2018 óta alkot egy párt az argentin világbajnok csatárral, Lautaro Martínezzel. Kapcsolatuk 2023 májusában ért újabb mérföldkőhöz, amikor az olaszországi comói-tó partján mondták ki a boldogító igent. A házaspár két gyermeket nevel: lányuk, Nina 2021-ben, míg fiuk, Theo 2023-ban született.

A közösségi médiában is jelentős ismertségre tett szert Lautaro Martínez felesége, ahol több mint kétmillió követő figyeli mindennapjait. Felületein elsősorban az egészséges életmóddal, táplálkozással, fitneszszel, divattal és családi életével kapcsolatos tartalmakat oszt meg. Férjével közösen az üzleti életben is aktív: társtulajdonosai egy milánói étteremnek, emellett egy Mendoza tartományban működő borászati és vendéglátóipari projektet is építenek.

Agustina Gandolfo a mérkőzések lelátóján is rendszeresen támogatja férjét, Lautaro Martínezt, legyen szó az Inter összecsapásairól vagy az argentin válogatott világeseményeiről. A 2026-os világbajnokságon is a helyszínen buzdította a címvédőt: ott volt az Argentína–Egyiptom nyolcaddöntőn (3-2) is, amelyen az albiceleste drámai fordítással 3–2-re győzött, és bejutott negyeddöntőbe, ahol majd Svájccal találkozik.