A lelátó egyik legnagyobb sztárja Sir David Beckham. A Manchester United egykori klasszisjátékosa többnyire édesanyja mellett foglal helyet a wimbledoni tenisztornán, de olykor feltűnik mellette középső fia, a 23 éves Romeo is, aki két évvel ezelőtt jelentette be, hogy felhagy futballista-pályafutásával, mert inkább a modellkedésre koncentrálna.

Sir David Beckham a wimbledoni tenisztorna legnagyobb sztárja

Fotó: Kentaro Tominaga/The Yomiuri Shimbun via AFP

Beckham és a Marvel-hősök sztárparádét rendeznek Wimbledonban

Beckham mellett még rengeteg hírességbe lehet belebotlani a wimbledoni teniszbajnokság lelátóin. Az elmúlt napokban megfordult a tornán a Forma–1-es világbajnoki pontverseny listavezetője, a 19 éves Andrea Kimi Antonelli, valamint mercedeses csapattársa, a brit George Russell is.

A legnagyobb látványosságot azonban a hollywoodi színészek, azon belül is a Marvel-hősök nyújtják. Wimbledonban feltűnt már a „Csodálatos Pókembert” alakító Andrew Garfield, a Loki szerepében közönségkedvenc Tom Hiddleston, valamint a Doctor Strange karakterét megformáló Benedict Cumberbatch is.