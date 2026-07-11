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Javában zajlik a wimbledoni teniszbajnokság, amelynek vasárnap lesz vége a férfiak döntőjével. A teniszfenomének fináléjára egész biztosan népes sztárgárda teszi majd tiszteletét, hiszen az utóbbi szűk két hétben Sir David Beckhamtől egészen Tom Hiddlestonig rengeteg híresség lepte el az All England Lawn Tennis and Croquet Club lelátóit.

A lelátó egyik legnagyobb sztárja Sir David Beckham. A Manchester United egykori klasszisjátékosa többnyire édesanyja mellett foglal helyet a wimbledoni tenisztornán, de olykor feltűnik mellette középső fia, a 23 éves Romeo is, aki két évvel ezelőtt jelentette be, hogy felhagy futballista-pályafutásával, mert inkább a modellkedésre koncentrálna.

Sir David Robert Joseph Beckham, front center, watches the first round of the men's singles match between Jannik SINNER of Italy and Miomir KECMANOVI? of Serbia on day one of the Wimbledon Championships at the All England Lawn Tennis and Croquet Club in London, on June 29, 2026. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Kentaro Tominaga / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Sir David Beckham a wimbledoni tenisztorna legnagyobb sztárja
Fotó: Kentaro Tominaga/The Yomiuri Shimbun via AFP

Beckham és a Marvel-hősök sztárparádét rendeznek Wimbledonban

Beckham mellett még rengeteg hírességbe lehet belebotlani a wimbledoni teniszbajnokság lelátóin. Az elmúlt napokban megfordult a tornán a Forma–1-es világbajnoki pontverseny listavezetője, a 19 éves Andrea Kimi Antonelli, valamint mercedeses csapattársa, a brit George Russell is.

A legnagyobb látványosságot azonban a hollywoodi színészek, azon belül is a Marvel-hősök nyújtják. Wimbledonban feltűnt már a „Csodálatos Pókembert” alakító Andrew Garfield, a Loki szerepében közönségkedvenc Tom Hiddleston, valamint a Doctor Strange karakterét megformáló Benedict Cumberbatch is.

David Beckham és édesanyja, Sandra a 2026-os wimbledoni teniszbajnokság első napján vesznek részt az All England Lawn Tennis and Croquet Clubban, június 29-én.
Wimbledon Tennis Championships-Day Ten
Wimbledon tennis Andrea Kimi Antonelli és Roger Federer
Romeo Beckham a középső pályán nézi a meccset a 2026-os wimbledoni bajnokság harmadik napján a londoni All England Lawn Tennis and Croquet Clubban. Kép ​​dátuma: 2026. július 1., szerda.
Carole Middleton és Pippa Matthews a királyi páholyban a 2026-os wimbledoni bajnokság nyolcadik napján a londoni All England Lawn Tennis and Croquet Clubban. Kép ​​dátuma: 2026. július 6., hétfő.
Wimbledon Tennis Championships-Day four
Tom Hiddleston Andrew Garfielddel és Monica Barbaróval a 2026-os wimbledoni bajnokság hatodik napján a londoni All England Lawn Tennis and Croquet Clubban. A kép dátuma: 2026. július 4., szombat.
Elle Fanning a királyi páholyban a 2026-os wimbledoni bajnokság tizedik napján a londoni All England Lawn Tennis and Croquet Clubban. Kép ​​dátuma: 2026. július 8., szerda.
Dominic West a királyi páholyban a 2026-os wimbledoni bajnokság tizedik napján a londoni All England Lawn Tennis and Croquet Clubban. Kép ​​dátuma: 2026. július 8., szerda.
Wimbledon Tennis Championships - Day Two
Wimbledon Tennis Championships-Day Nine
Galéria: David Beckham és a Marvel-hősök sztárparádét rendeztek Wimbledonban
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David Beckham és édesanyja, Sandra a 2026-os wimbledoni teniszbajnokság első napján vesznek részt az All England Lawn Tennis and Croquet Clubban, június 29-én.
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