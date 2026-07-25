Böde Dániel és Böde-Bíró Blanka első közös gyermeke, Dávid tavaly július 18-án született, nemrég pedig sor került a keresztelőre.
Böde Dániel kisfia katolikus lett
„Nálunk egy keresztelő majdnem felér egy lakodalommal, most is voltunk vagy 110-en. Nagyon jó volt a hangulat és a társaság, nagyon jól éreztük magunkat” – mondta Böde a TikTokon megosztott videójában, majd egy meglepő részletet is elárult gyermekével kapcsolatban.
Katolikusként lett megkeresztelve. Én református vagyok, de a Blankának volt egy nyomós érve, hogy ő fog vele templomba járni, amit én elfogadok, úgyhogy ezért lett katolikus.
A másik három gyermekem református, Madocsán református iskola van, ha különböző előadásokat tartanak, akkor el szoktam menni megnézni őket” – tette hozzá a Paks csatára.
Böde Dániel 2006 szeptemberében mutatkozott be az NB I-ben. Összesen két csapatban, a Paksi FC és a Ferencvárosi TC színeiben szerepelt: már több mint 520 élvonalbeli találkozót lépett pályára, és 172 gólt szerzett. A 2024/2025-ös kiírásban az NB I történetének legidősebb gólkirálya lett, 15-ször talált be, és az idei szezonban, 39 évesen is számít rá Bognár György.