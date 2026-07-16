Egy válás legtöbbször végleges lezárást jelent, Brunner Márta és Ács Bálint története azonban egészen más. Bár házasságuk 2023-ban véget ért, a közösen felépített farm és a lovak iránti elkötelezettség továbbra is összeköti őket. A műsorvezető őszintén mesélt édesanyja elvesztéséről, a gyászról és arról, hogyan próbál talpon maradni a legnehezebb időszakban is, míg volt férje arról vall, milyen felismerések vezettek a párkapcsolatuk végéhez. Megrendítő és őszinte beszélgetésükből az is kiderül, miért számíthatnak egymásra ma is, és hogy van-e még helye az életükben egy új szerelemnek.

Brunner Márta és Ács Bálint még mindig fontos részei egymás életének

Márta, nemrégiben jöttél haza egy amerikai turnéról. Milyen érzésekkel vágsz neki egy hosszabb útnak úgy, hogy közben a lelked egy része itt marad?

Brunner Márta: Ez már a második turném volt, most az Amerikában élő magyar közönséget látogattuk végig, ahol a Magyar Házakban voltak előadásaink. Tény, hogy ez mindig nagy élmény, főleg, hogy látom, milyen meghatottságot váltunk ki. Vártam ezt az utazást, de rettenetesen ideges is voltam, hiszen tizenhat napra itt kellett hagynom a lovardát. Tücsök, az első lovunk miatt is nagyon aggódtam, és nehéz szívvel mentem el. Bálint természetesen itt volt, és folyamatosan kaptam a híreket.

Éppen hogy elindultál, Bálint azzal hívott, hogy édesanyád rosszul lett. Amikor hazaértél, tudtad, hogy lassan szembe kell nézned a legrosszabbal?

B. M.: Anyu másfél éve szorult orvosi felügyeletre, ellátásra. Korábban is volt már rá példa, hogy nem evett, nem ivott, de amikor hazaértem, még minden rendben volt. Tudtuk, hogy az egészségi állapota már nem stabil, de úgy döntött, megvár. Kedden még bent voltam nála, kávéztunk, elszívta a cigijét, majd pénteken elment. Elfogyott az ereje, az ideje.

„Ez egy küldetés”

Milyen érzés, hogy bármi is történjék az életedben, a volt kedvesed mindig itt lesz veled?

B. M.: Tény, hogy van egy egymásra utaltság a farm miatt, amit ketten álmodtunk meg és hoztunk létre. Ez akkor is így volt, ha bőven volt köztünk konfliktus, hiszen sok dologban nem értettünk egyet. Mindezek ellenére egyfajta biztonságérzetet ad az, hogy mindig számíthatok rá. Bálint a mai napig egy fontos pillér az életemben.