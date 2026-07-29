Külföldi sajtóhírek szerint Cristiano Ronaldo producerként és színészként is részt vesz a Day 1s címre keresztelt, futballról szóló brit drámasorozat elkészítésében. A történet az angol labdarúgás kulisszái mögé enged betekintést, középpontjában egy fiktív játékosügynök, Stanley Dalton áll, akit a Golden Globe-díjas Damian Lewis alakít.

Cristiano Ronaldo sorozatsztár lesz?

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Cristiano Ronaldo a sorozatok világát is meghódítaná

A projekt mögött komoly nevek sorakoznak fel, az Arsenal legendája, Thierry Henry szintén producerként vesz részt benne, az alapötletet pedig a neves játékosügynök, Darren Dein dolgozta ki.

A forgatás már javában zajlik az angol negyedosztályan szereplő Barnet FC stadionjában.

A sorozatot az UR Marv Studios készíti, amelyet Ronaldo a világhírű rendezővel, Matthew Vaughnnal közösen alapított. Vaughn olyan kasszasikerek rendezője, mint a Kingsman vagy a Kick-Ass, így nem meglepő, hogy a szakma már most komoly érdeklődést mutat a produkció iránt. Brit lapértesülések szerint több nagy streamingplatform is versenybe szállhat a vetítési jogokért. A népszerű focis sorozat, a Ted Lasso neve is felmerült, mint összehasonlítási alap, ám a Day 1s nem szituációs komédia lesz, hanem dráma.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Cristiano Ronaldo is set to star in a new British drama series.



· Ronaldo will serve as both an executive producer and on-screen talent for "Day 1s", a drama centered on the world of British football and the life of a fictional elite football agent.



·… pic.twitter.com/3ld6MF60sK — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 27, 2026

Ronaldo egyelőre nem beszélt arról, hogy visszavonulna a futballtól, a 41 éves portugál sztár továbbra is az al-Nassr csapatát erősíti, de egyre tudatosabban építi üzleti birodalmát is. Immár a film- és televíziós iparban is komoly szerepet vállal, a Day 1s pedig minden jel szerint újabb mérföldkő lehet az életében.

Ha a sorozat beváltja a hozzá fűzött reményeket, Cristiano Ronaldo neve hamarosan nemcsak a futballrekordok, hanem a televíziós sikerek kapcsán is rendszeresen előkerülhet.