David Beckham tulajdonképpen hazai pályán tekintette meg az angol válogatott vb-negyeddöntőjét, hiszen az Inter Miami társtulajdonosaként nem ismeretlen számára a Hard Rock Stadion. A legendás futballista mellett ott volt a lelátón felesége, Victoria Beckham, gyerekei közü pedig Romeo, Cruz és Harper is – legidősebb fia, Brooklyn azonban kihagyta az eseményt.

David Beckham és Victoria a helyszínen izgulták végig a norvég-angol meccset

Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

David Beckham a mobilján mutatta meg a feleségét

A Manchester United egykori klasszisa láthatóan élvezte a felhajtást, a kamerák rengetegszer mutatták őt és családját a közvetítés során. Amikor az 51 éves sztár a kezében tartott mobiltelefonjával integetett, a rajongók nem akármire lettek figyelmesek.

A kijelző háttérképén egy régi fotó volt látható Beckham feleségéről, Victoriáról, még a Spice Girls-ös korszakából.

Az erről készült pillanatkép azonnal futótűzként kezdett el terjedni a közösségi oldalakon, és a brit sajtó is természetesen felfigyelt rá.

Romantic David Beckham shows off brilliant phone background as England legend takes in World Cup clash vs Norwayhttps://t.co/IwPHiCowPE — The Sun Dream Team (@dreamteamfc) July 12, 2026

Az angol válogatott végül hosszabbítást követően 2-1-es sikerrel jutott tovább, Jude Bellingham duplájának köszönhetően. Beckham alaposan kiélvezte a sikert, fiaival karöltve hangosan énekelte az Oasis zenekar megaslágerét, a Wonderwall című dalt a lelátón.

beckham and his sons singing wonderwall ♪♪♪ pic.twitter.com/CQd1gQiVAx — ❤︎ mg-mg (@mg_mg_cup) July 12, 2026

Az angol válogatott tehát ott van a világbajnokság elődöntőjében, Thomas Tuchel együttesének következő ellenfele a címvédő Argentína lesz a legjobb négy között.