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A Manchester United legendája is ott volt Miamiban, és a helyszínen tekintette meg a Norvégia-Anglia vb-negyeddöntőt. David Beckham a telefonját is megmutatta ország-világnak, a kijelzőn pedig nem akárki tűnt fel.

David Beckham tulajdonképpen hazai pályán tekintette meg az angol válogatott vb-negyeddöntőjét, hiszen az Inter Miami társtulajdonosaként nem ismeretlen számára a Hard Rock Stadion. A legendás futballista mellett ott volt a lelátón felesége, Victoria Beckham, gyerekei közü pedig Romeo, Cruz és Harper is – legidősebb fia, Brooklyn azonban kihagyta az eseményt.

David Beckham és Victoria a helyszínen izgulták végig a norvég-angol meccset
David Beckham és Victoria a helyszínen izgulták végig a norvég-angol meccset
Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

David Beckham a mobilján mutatta meg a feleségét

A Manchester United egykori klasszisa láthatóan élvezte a felhajtást, a kamerák rengetegszer mutatták őt és családját a közvetítés során. Amikor az 51 éves sztár a kezében tartott mobiltelefonjával integetett, a rajongók nem akármire lettek figyelmesek. 

A kijelző háttérképén egy régi fotó volt látható Beckham feleségéről, Victoriáról, még a Spice Girls-ös korszakából. 

Az erről készült pillanatkép azonnal futótűzként kezdett el terjedni a közösségi oldalakon, és a brit sajtó is természetesen felfigyelt rá.

Az angol válogatott végül hosszabbítást követően 2-1-es sikerrel jutott tovább, Jude Bellingham duplájának köszönhetően. Beckham alaposan kiélvezte a sikert, fiaival karöltve hangosan énekelte az Oasis zenekar megaslágerét, a Wonderwall című dalt a lelátón.

Az angol válogatott tehát ott van a világbajnokság elődöntőjében, Thomas Tuchel együttesének következő ellenfele a címvédő Argentína lesz a legjobb négy között.

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