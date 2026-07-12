David Beckham tulajdonképpen hazai pályán tekintette meg az angol válogatott vb-negyeddöntőjét, hiszen az Inter Miami társtulajdonosaként nem ismeretlen számára a Hard Rock Stadion. A legendás futballista mellett ott volt a lelátón felesége, Victoria Beckham, gyerekei közü pedig Romeo, Cruz és Harper is – legidősebb fia, Brooklyn azonban kihagyta az eseményt.
David Beckham a mobilján mutatta meg a feleségét
A Manchester United egykori klasszisa láthatóan élvezte a felhajtást, a kamerák rengetegszer mutatták őt és családját a közvetítés során. Amikor az 51 éves sztár a kezében tartott mobiltelefonjával integetett, a rajongók nem akármire lettek figyelmesek.
A kijelző háttérképén egy régi fotó volt látható Beckham feleségéről, Victoriáról, még a Spice Girls-ös korszakából.
Az erről készült pillanatkép azonnal futótűzként kezdett el terjedni a közösségi oldalakon, és a brit sajtó is természetesen felfigyelt rá.
Az angol válogatott végül hosszabbítást követően 2-1-es sikerrel jutott tovább, Jude Bellingham duplájának köszönhetően. Beckham alaposan kiélvezte a sikert, fiaival karöltve hangosan énekelte az Oasis zenekar megaslágerét, a Wonderwall című dalt a lelátón.
Az angol válogatott tehát ott van a világbajnokság elődöntőjében, Thomas Tuchel együttesének következő ellenfele a címvédő Argentína lesz a legjobb négy között.
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