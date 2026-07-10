Ella Buffin valósággal meghódította a közösségi médiát. A gyönyörű brit modell és influenszer párja, a holland válogatottban szereplő Micky van de Ven már a legjobb 32 között búcsúzott a 2026-os világbajnokságtól. Hollandia a rendes játékidőben és a hosszabbítás után is 1–1-re állt Marokkóval, a büntetőpárbajban azonban alulmaradt. Ella számára ezzel még nem értek véget a vb izgalmai. A szépség most már kizárólag hazája sikeréért szorít, így minden bizonnyal ott lesz a helyszínen Norvégia–Anglia negyeddöntőn, hogy teljes erőbedobással buzdítsa az angol válogatottat.

Ella Buffin bikiniben mutatta meg csodálatos alakját

Fotó: Ella Buffin/Instagram

Ella Buffin bikiniben mutatta meg csodálatos alakját

A brit modell, aki az Instagramon már közel 138 ezer, a TikTokon pedig több mint 700 ezer követővel büszkélkedhet, korábban számos divatmárkával dolgozott együtt, és rendszeresen oszt meg sportos, illetve utazással kapcsolatos tartalmakat. A világbajnokság izgalmai után most egy napsütötte tengerparton kapcsolódott ki, ahonnan látványos bikinis fotósorozattal örvendeztette meg rajongóit. Ella egy terepmintás bikiniben pózolt a kristálytiszta víz partján, a képek mellé pedig csak ennyit írt: „Az életnek mindig a tenger mellett kellene zajlania.”

A bejegyzés pillanatok alatt nagy sikert aratott, a követők pedig elárasztották a kommentszekciót dicsérő üzenetekkel. „Egyszerűen lenyűgöző” – írta az egyik rajongó, míg egy másik csak ennyit fűzött hozzá: „Gyönyörű.” Akadt olyan hozzászóló is, aki „istennőnek” nevezte a modellt, mások pedig nem győzték méltatni Ella kisugárzását és kifogástalan alakját.