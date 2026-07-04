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A világ legszexisebb focistanőjének tartott Ana Maria Markovics nagyon szomorú volt, miután hazája válogatottja búcsúzott a világbajnokságtól. Csalódottságában a horvát futballista bosszút állt portugál barátján, akivel együtt nézte a foci-vb rangadóját.

A 2026-os foci-vb egyenes kieséses szakaszának első fordulójában Portugália Horvátországgal csapott össze, a horvát női válogatott játékosa, Ana Maria Markovics a mérkőzést portugál párja társaságában tekintette meg. Luka Modricék drámai csatában estek ki Cristiano Ronaldóékkal szemben, Markovics pedig a barátján töltötte ki a dühét a vb-kudarc után.

A horvátok foci-vb-s kudarca után Ana Maria Markovics ráijesztett a párjára
A horvátok foci-vb-s kudarca után Ana Maria Markovics ráijesztett a párjára
Fotó: Ramsey Cardy / Sportsfile

A foci-vb-n kiestek a horvátok, a szexi focistanő bosszút állt a párján

A 26 éves szőke szépség már a mérkőzés előtt megoszott egy posztot a közösségi oldalán, melyben azt üzente, hogy kettejük közül valaki a kanapén fog aludni, miután eldől a továbbjutás. Mivel a portugálok nyertek 2-1-re, így Markovics párja, a hátvédként futballozó Tomás Ribeiro szorult ki a hálószobából.

A horvátok csinos játékosa több mint futballista

A közel 3 milliós követőtáborral rendelkező női labdarúgó jelenleg az egyesült államokbeli USL Super League-ben szereplő Brooklyn FC játékosa. A Svájcban született Markovics egyébként úgy jellemzi magát, hogy „csak egy zürichi lány, aki New York-i álmokat kerget”. A 26 éves sportolónő áprilisban azzal került a címlapokra, hogy súlyos balesetet szenvedett, melynek köszönhetően eltörte az orrát egy edzésen az amerikai klubcsapatánál.

Belfast , United Kingdom - 29 October 2024; Ana Maria Markovic of Croatia during the UEFA Women's EURO 2025 Play-Off Round 1 Second Leg match between Northern Ireland and Croatia at the National Football Stadium in Windsor Park, Belfast. (Photo By Ramsey Cardy/Sportsfile via Getty Images)
Ana Maria Markovics a horvát válogatott erőssége
Fotó: Ramsey Cardy / Sportsfile

A nemzetközi sajtó gyakran emlegeti Markovicsot a „világ legszebb futballistájaként”, 

de ő többször nyilatkozta, hogy azt szeretné, ha elsősorban a játékát értékelnék, nem pedig a külsejét. A horvát női válogatottban 2021-ben mutatkozott be, azóta rendszeresen szerepel a nemzeti csapatban. 2023-ban súlyos térdsérülést szenvedett, így hosszú időre kidőlt a sorból, de sikeresen visszatért a pályára. A futball mellett vállalkozást is működtet: társalapítója egy fehérjeitalokat fejlesztő startup cégnek, és a mai trendeknek megfelelően a közösségi médiában is rendkívül aktív.

Galéria: Csábítóan hívogat a kacér focistanő
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Csábítóan hívogat a kacér focistanő

 

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