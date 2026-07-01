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Egy pár számmal kisebb bikinifelsőt visel a dögös modell. Gabriela Moura újabb pikáns fotókat posztolt a közösségi oldalára.

Új bikinis fotóival ismét magára irányította a figyelmet a Brazília legszexibb szurkolójaként emlegetett Gabriela Moura. A 22 éves modell jelenleg a 2026-os labdarúgó-világbajnokság helyszínein buzdítja a brazil válogatottat: ott volt a Marokkó, Haiti és Japán elleni vb-mérkőzéseken is. Miközben a lelátóról szurkol kedvenceinek, közösségi oldalait is folyamatosan frissíti, legújabb Instagram-bejegyzései pedig ezúttal is nagy visszhangot váltottak ki követői körében.

MIAMI BEACH, FLORIDA - MAY 30: Gabriela Moura walks the runway at the Sports Illustrated Swimsuit Runway Show during Swim Week At W South Beach at W South Beach on May 30, 2026 in Miami Beach, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images for Sports Illustrated)
Gabriela Moura a brazil válogatott legszexibb szurkolója Fotó: John Parra

Gabriela Moura megvillantotta melleit

A brazil modell a hőséghez igazította az öltözékét: egy apró, sárga bikinifelsőben pózolt, amely alig takarta dús melleit. A szettet egy rövid farmernadrággal egészítette ki, amely tökéletesen kiemelte formás alakját.

A bejegyzés rövid idő alatt nagy érdeklődést váltott ki: a több mint hárommillió követővel rendelkező Gabriela Mourát elismerő kommentek árasztották el. Rajongói különösen merész bikinijét méltatták, amely alaposan megmozgatta a fantáziájukat. A brazil influenszer 2025-ben vált nemzetközileg is ismertté, miután feltűnt a Victoria's Secret divatbemutatóján.

 

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