Új bikinis fotóival ismét magára irányította a figyelmet a Brazília legszexibb szurkolójaként emlegetett Gabriela Moura. A 22 éves modell jelenleg a 2026-os labdarúgó-világbajnokság helyszínein buzdítja a brazil válogatottat: ott volt a Marokkó, Haiti és Japán elleni vb-mérkőzéseken is. Miközben a lelátóról szurkol kedvenceinek, közösségi oldalait is folyamatosan frissíti, legújabb Instagram-bejegyzései pedig ezúttal is nagy visszhangot váltottak ki követői körében.

Gabriela Moura a brazil válogatott legszexibb szurkolója Fotó: John Parra

Gabriela Moura megvillantotta melleit

A brazil modell a hőséghez igazította az öltözékét: egy apró, sárga bikinifelsőben pózolt, amely alig takarta dús melleit. A szettet egy rövid farmernadrággal egészítette ki, amely tökéletesen kiemelte formás alakját.

A bejegyzés rövid idő alatt nagy érdeklődést váltott ki: a több mint hárommillió követővel rendelkező Gabriela Mourát elismerő kommentek árasztották el. Rajongói különösen merész bikinijét méltatták, amely alaposan megmozgatta a fantáziájukat. A brazil influenszer 2025-ben vált nemzetközileg is ismertté, miután feltűnt a Victoria's Secret divatbemutatóján.