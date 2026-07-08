Cristiano Ronaldo és Lionel Messi neve hosszú évek óta összeforrt a futballtörténelem egyik legnagyobb rivalizálásával. A két világklasszist rendszeresen összehasonlítják, a szurkolók és a szakértők pedig újra és újra felteszik a kérdést: melyikük a jobb játékos? A párharcukról rengeteget írtak az évek során, ám a rivalizálásukat sokszor inkább a média és a közvélemény fűtötte, mintsem a két futballista. Éppen ezért adódik a kérdés: vajon a két argentin hölgy között is érezhető ez a versengés? A jelek szerint egyáltalán nem. Erre szolgáltatott újabb bizonyítékot Cristiano Ronaldo menyasszonya, Georgina Rodríguez, aki egy különleges ajándékkal lepte meg Lionel Messi feleségét, Antonella Roccuzzót. Az argentin sztárfeleség reakciója pedig sokat elárult arról, milyen kapcsolatot ápolnak egymással.
Georgina Rodríguez meglepte Messi feleségét
Antonella Roccuzzo Instagram-sztorijában osztotta meg követőivel a meglepetést. A 40,6 millió követővel rendelkező argentin influenszer egy olyan ajándékcsomagot kapott Georgina Rodrígueztől, amely a modell és üzletasszony saját márkájának, a Mimoának a termékeiből állt. A csomagban egy matrac, valamint több jógához használható kiegészítő is helyet kapott.
A fotón Antonella a köszönetét sem rejtette véka alá.
Nagyon köszönöm, Georgina! Minden csodaszép. A világ összes sikerét kívánom neked
– írta az argentin sztárfeleség néhány emojival kiegészítve.
Mint ismert, Cristiano Ronaldo hétfő este búcsúzott a 2026-os világbajnokságtól, miután csapata 1–0-s vereséget szenvedett a Eb-címvédő Spanyolországtól. Az ötszörös aranylabdás már a torna előtt bejelentette, hogy ez lesz pályafutása utolsó vb-je, így különösen fájdalmasan zárult számára a szereplés. A portugál klasszis korábban azt is elárulta, hogy a világbajnokság után szeretné feleségül venni menyasszonyát, Georgina Rodríguezt. A hírek szerint a mesébe illő esküvőnek Madeira ad majd otthont, míg a fényűző lakodalmat a sziget egyik legismertebb luxusszállodájában, a Savoy Palace Hotelben rendezik meg. Bár Ronaldo bizonyára tovább szerette volna vezetni csapatát a tornán, a korai búcsú azt is jelenti, hogy most már minden figyelmét élete egyik legfontosabb napjára, az esküvőjük előkészületeire fordíthatja.