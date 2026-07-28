Georgina Rodriguez golfozás közben mutatta meg magát. Párja, az ötszörös aranylabdás portugál labdarúgó, Cristiano Ronaldo csatlakozott hozzá a pályán, és a gyermekeik is velük játszottak. A 32 éves modell jókora figyelmet keltett a képekkel, és a ruhája révén talán a kelleténél többet láttatott magából. Az Instagramon 76,4 millióan követik, és a rajongók elhalmozták őt dicséretekkel és kedvelésekkel.

Georgina Rodriguez egy családi programról üzent fotókkal Fotó: DANIELE CIFALA / NurPhoto

Georgina a fotók mellet a ruháját népszerűsítette, azt írta, ez a márka azért jött létre, hogy olyan programok során használják, amikor a család együtt mozog, és örökre emlékezetes pillanatokat osztanak meg együtt. Ronaldo szerelme további képeket is feltöltött, tengerparton és egy hotelben is láthatjuk.

Georgina Rodriguez playing golf pic.twitter.com/s4SxpaRRYb — CRUSH FLIX (@CrushFllix) July 27, 2026

Georgina Rodriguez és Cristiano Ronaldo Madridban találkoztak először

Georgina 2017 van együtt Ronaldóval, egy madridi Gucci-üzletben találkoztak. A párnak két közös gyermeke van: a 2017-ben született Alana Martina és a 2022-ben született Bella Esmeralda, mellettük együtt nevelik Ronaldo másik három gyermekét. A portugál labdarúgó tavaly augusztusban kérte meg Georgina kezét, és a hírek szerint idén nyáron tartják az esküvőt - írja a The Sun.