Georgina Rodriguez golfozás közben mutatta meg magát. Párja, az ötszörös aranylabdás portugál labdarúgó, Cristiano Ronaldo csatlakozott hozzá a pályán, és a gyermekeik is velük játszottak. A 32 éves modell jókora figyelmet keltett a képekkel, és a ruhája révén talán a kelleténél többet láttatott magából. Az Instagramon 76,4 millióan követik, és a rajongók elhalmozták őt dicséretekkel és kedvelésekkel.
Georgina a fotók mellet a ruháját népszerűsítette, azt írta, ez a márka azért jött létre, hogy olyan programok során használják, amikor a család együtt mozog, és örökre emlékezetes pillanatokat osztanak meg együtt. Ronaldo szerelme további képeket is feltöltött, tengerparton és egy hotelben is láthatjuk.
Georgina Rodriguez és Cristiano Ronaldo Madridban találkoztak először
Georgina 2017 van együtt Ronaldóval, egy madridi Gucci-üzletben találkoztak. A párnak két közös gyermeke van: a 2017-ben született Alana Martina és a 2022-ben született Bella Esmeralda, mellettük együtt nevelik Ronaldo másik három gyermekét. A portugál labdarúgó tavaly augusztusban kérte meg Georgina kezét, és a hírek szerint idén nyáron tartják az esküvőt - írja a The Sun.