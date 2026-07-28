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Rendszeresen nagy figyelmet kelt a fotóival az ötszörös aranylabdás focista szerelme. Georgina Rodriguez ezúttal egy családi programról jelentkezett, és talán túl sokat mutatott magából.

Georgina Rodriguez golfozás közben mutatta meg magát. Párja, az ötszörös aranylabdás portugál labdarúgó, Cristiano Ronaldo csatlakozott hozzá a pályán, és a gyermekeik is velük játszottak. A 32 éves modell jókora figyelmet keltett a képekkel, és a ruhája révén talán a kelleténél többet láttatott magából. Az Instagramon 76,4 millióan követik, és a rajongók elhalmozták őt dicséretekkel és kedvelésekkel.

Georgina Rodriguez egy családi programról üzent fotókkal
Georgina Rodriguez egy családi programról üzent fotókkal Fotó: DANIELE CIFALA / NurPhoto

Georgina a fotók mellet a ruháját népszerűsítette, azt írta, ez a márka azért jött létre, hogy olyan programok során használják, amikor a család együtt mozog, és örökre emlékezetes pillanatokat osztanak meg együtt. Ronaldo szerelme további képeket is feltöltött, tengerparton és egy hotelben is láthatjuk.

Georgina Rodriguez és Cristiano Ronaldo Madridban találkoztak először

Georgina 2017 van együtt Ronaldóval, egy madridi Gucci-üzletben találkoztak. A párnak két közös gyermeke van: a 2017-ben született Alana Martina és a 2022-ben született Bella Esmeralda, mellettük együtt nevelik Ronaldo másik három gyermekét. A portugál labdarúgó tavaly augusztusban kérte meg Georgina kezét, és a hírek szerint idén nyáron tartják az esküvőt - írja a The Sun.

 

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