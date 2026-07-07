Először csak pletykának tűnt, ám végül valósággá vált: 2026 elején robbant a hír, hogy a Ferrari hétszeres világbajnok pilótája, Lewis Hamilton, valamint az amerikai világsztár, Kim Kardashian egy párt alkotnak. A találgatások akkor kaptak szárnyra, amikor a két hírességet egy bensőséges hétvégén együtt látták egy angliai luxusszállodában. Nem sokkal később minden kétséget eloszlattak. A Forma-1-es Monacói Nagydíjon Kardashian már a Ferrari vendégpáholyából szurkolt Hamiltonnak, aki a második helyen ért célba, a futam után pedig egy szenvedélyes csókkal ünnepelték a brit klasszis újabb dobogós eredményét. Most azonban ismét a magánéletük került a reflektorfénybe. Az internetet ellepték azok a találgatások, amelyek szerint Hamilton és Kardashian kapcsolata válságba került, sőt egyes pletykák odáig mennek, hogy a Ferrari pilótája hűtlen volt a világhírű modellhez.

Lewis Hamilton hűtlen volt Kim Kardashianhoz? Fotó: GONGORA

Hűtlen volt Lewis Hamilton?

Aki követi a sztárvilág történéseit, jól tudja, hogy egy kapcsolatot ma már sokan a közösségi médiában is figyelemmel kísérnek. Bár egyáltalán nem törvényszerű, hogy egy pár követi egymást az online felületeken, Lewis Hamilton és Kim Kardashian korábban így tett – éppen ezért keltett feltűnést, hogy a rajongók szerint egyik napról a másikra eltűntek egymás követői közül.

A lépés azonnal beindította a találgatásokat az interneten.

Sokan úgy vélik, a világsztárok egyszerűen csak szeretnék távol tartani a magánéletüket a nyilvánosságtól, vagy tudatosan visszavonultak egy időre a reflektorfényből. Mások azonban ennél jóval merészebb elméleteket gyártottak: egyes rajongók szerint a Ferrari hétszeres világbajnok pilótája hűtlen lehetett Kim Kardashianhoz, és ezért romolhatott meg a kapcsolatuk.

Ezeket a találgatásokat ugyanakkor sem Lewis Hamilton, sem Kim Kardashian nem erősítette meg, a pletykákra egyikük sem reagált nyilvánosan. Addig tehát, amíg valamelyik fél meg nem szólal, a szakításról és annak okáról szóló híresztelések továbbra is csupán feltételezések.

🚨 TROUBLE IN PARADISE??? 🚨 :-



Kim Kardashian and Lewis Hamilton have reportedly unfollowed each other. 👀



Do y’all think they’re just trying to keep their relationship private, or have they already called it quits? 👀 pic.twitter.com/KIYolV0Wgn — Peaches (@symplyPeaches) July 6, 2026