Liu Shaolin Sándor pénteken a közösségi oldalán tudatta a világgal, hogy összeházasodott szerelmével, Szigethi Dórával, aki az Instagramon már meg is változtatta a nevét Liu Dórára.

Liu Shaolin Sándor feleségül vette élete szerelmét

Fotó: Mudra László - Origo

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok gyorskorcsolyázó által közzétett képek alá Dóra a következő szöveget kommentelte: „Forever partners in crime”, ami magyar fordításban annyit tesz: „Örökké cinkostársak.”

Liu Shaolin Sándor feleségül vette szépséges szerelmét

A 30 éves Liu Shaolin Sándor most először mutatta meg élete szerelmét a nagy nyilvánosságnak – az esküvőről készült képek a linkre kattintva nézhetők meg.

Pályafutása legnagyobb sikere a 2018-as phjongcshangi téli olimpia volt, ahol a magyar férfiváltó tagjaként aranyérmet nyert. Ez Magyarország történetének első téli olimpiai aranyérme volt. Liu Shaolin Sándor emellett egyéni számokban is számos kiemelkedő eredményt ért el: többszörös Európa-bajnok, kétszeres világbajnok, valamint világkupa-győztes is.

2022-ben, a pekingi téli olimpián a magyar válogatott tagjaként szerepelt, majd testvérével, a kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoanggal úgy döntött, hogy a továbbiakban kínai színekben folytatja pályafutását.

A váltás azonban nem jött be a Liu testvéreknek. Liu Shaolin Sándor nem került be a kínai válogatott olimpiai keretébe, míg Liu Shaoang ugyan ott volt a 2026-os milánói téli olimpián, érmet azonban nem sikerült szereznie.