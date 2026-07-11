A norvég szépség, Therese Gudmundsen óriási Manchester United-szurkoló hírében áll. A csinos szurkolónő a világbajnokságon azért hazája sikeréért szorít, ám a norvégok legnagyobb sztárja, Erling Haaland éppen a United városi riválisának, a Manchester Citynek a játékosa. Ez talán némi dilemmát is okozhat Gudmundsennek, bár a közösségi médiában jelezte, hogy bízik Norvégia történelmi sikerében Anglia ellen.

A Manchester United és a norvég válogatott szexi szurkolónője, Therese Gudmundsen többször szerencsét hozott már kedvenc csapatának

Fotó: instagram.com/thereseutd/

A Manchester United szexi szurkolónője a brazilok kiejtése után is üzent

Az Instagramon több mint 360 ezres követőtáborral rendelkező Gudmundsen többször is jelentkezett már a foci-vb idején. A brazilok elleni nyolcaddöntőt megelőzően azt üzente, Norvégia búcsúztatja a dél-amerikai sztárcsaptot, és végül igaza is lett.

„Kiütöttük Brazíliát a világbajnokságon, és berobogtunk a negyeddöntőbe. Ez hihetetlen!”

– posztolta egy fotó kíséretében a szemrevaló norvég szurkolónő.

Gudmundsen többször hozott már szerencsét kedvenc csapatának. Májusban az Old Traffordon szurkolta ki a Manchester United győzelmét a Liverpool ellen. Szoboszlai Dominik ugyan remekelt – a rangadón gólt lőtt és gólpasszt is adott –, de a Vörösök 3-2-re elbukták a mérkőzést.

Gudmundsen a jelek szerint nincs ott a vb-helyszínén, de Norvégiának is szerencsét hozhat Anglia ellen. Amennyiben Haalandék továbbjutnak, a szurkolók minden bizonnyal nem győznek majd hálálkodni a dögös szőke bombázónak.

Íme, néhány szexi fotó az ellenállhatatlan Therese Gudmundsenről: