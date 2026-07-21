Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Fontos!

Rendkívüli lépésre szánta el magát a Fidesz: ellenállási nyilatkozatot adtak ki

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Spanyolország-Argentína világbajnoki döntőt a Barcelona futballistája döntötte el. A spanyol válogatott csereként beállt támadója, Ferran Torres a 106. percben lőtte a győztes gólt és vált nemzeti hőssé, nemrég pedig kiderült, hogy a finálé előtt hatalmas változás történt a magánéletében.

Ferran Torres a 62. percben lépett pályára az argentinok elleni vb-döntőben, a Barcelona támadója Mikel Oyarzabalt váltotta. A tornán sok helyzetet kihagyó csatár végül hőssé vált, a 106. percben kíméletenül a léc alá bombázta a labdát, amely Spanyolország világbajnoki győzelmét jelentette. Az ibériai válogatott sztárja a döntő után azt mondta, szerinte előre megvolt írva a spanyolok sikere, de azt talán nem jósolta meg, hogy a párkapcsolata a finálé előtt véget ér.

A spanyol válogatott vb-hőse, Ferran Torres a döntő előtt szakított a barátnőjével
A spanyol válogatott vb-hőse, Ferran Torres a döntő előtt szakított a barátnőjével
Fotó: marca.com

A spanyol válogatott sztárja a vb-döntő előtt szakított

A Marca úgy tudja, a 26 éves játékosnak éppen a világbajnokság során ért véget a párkapcsolata a gyönyörű szőke szépséggel, Martina Hunterrel. A pár állítólag a Belgium elleni negyeddöntő előtt szakított egymással. Torres és Hunter az utóbbi időben rendszeresen együtt buliztak Ibizán, a viharos szakítást követően azonban már az Instagramon sem követik egymást.

Luis Enrique lányával is járt korábban Ferran Torres

A közösségi médiában rendkívül népszerű Hunternek közel 60 ezer követője van az Instagramon, és gyakran oszt meg látványos fotókat rajongóival. A dögös bombázó jelenleg Balin nyaral, hogy kiheverje szerelmi bánatát. Hunter – aki divatstylistként is dolgozik – sosem hozta nyilvánosságra, hogy kapcsolata lett volna Torresszel.

A spanyolok vb-hőse korábban Sira Martínezzel, a profi díjugratóval és influenszerrel alkotott egy párt – ő a PSG vezetőedzőjének, Luis Enriquének a lánya. 

Torres Enrique irányítása alatt már játszott a spanyol válogatottban – miközben a lányával járt –, az akkori szövetségi kapitány pedig kijelentette, azonnal lecserélné játékosát, ha az valaha is „babázós” mozdulattal ünnepelne egy gólt.

Trener Luis Enrique (ESP), Gavi (ESP), Ferran Torres (ESP) during the World Cup match between Morocco v Spain , in Doha, Qatar, on December 6, 2022. NO USE POLAND (Photo by Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto via AFP)
Luis Enrique lányával is járt Ferran Torres
Fotó: FOTO OLIMPIK / NurPhoto

„Abban a pillanatban lecserélném, a lelátóra száműzném, és többé nem léphetne pályára” 

– nyilatkozta akkoriban Enrique.

Nem tudni, hogy Torres ettől mennyire rémült meg, de 2023-ban véget ért a kapcsolata a háromszoros BL-győztes tréner lányával.

A vb-döntő egyetlen góljának szerzője azóta Madridban is alaposan megünnepelte a diadalt, a spanyolok a Cibeles téren csaptak elképesztő ünneplést.

  • Kapcsolódó cikkek
Elismerte a FIFA: nagy tévedés történt a vb-döntőn, azonnal vizsgálatot indítottak
Lionel Messire nem hallgattak a csapattársai? Ezt mondta nekik vb-döntő előtt – videó
Az elbukott vb-döntő után sírva távozott az argentin szövetségi kapitány – fontos döntést hozott
Szabálytalan gólt lőttek a spanyolok a vb-döntőn, súlyos hibát emleget a játékvezető

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!