Ferran Torres a 62. percben lépett pályára az argentinok elleni vb-döntőben, a Barcelona támadója Mikel Oyarzabalt váltotta. A tornán sok helyzetet kihagyó csatár végül hőssé vált, a 106. percben kíméletenül a léc alá bombázta a labdát, amely Spanyolország világbajnoki győzelmét jelentette. Az ibériai válogatott sztárja a döntő után azt mondta, szerinte előre megvolt írva a spanyolok sikere, de azt talán nem jósolta meg, hogy a párkapcsolata a finálé előtt véget ér.

A spanyol válogatott vb-hőse, Ferran Torres a döntő előtt szakított a barátnőjével

Fotó: marca.com

A spanyol válogatott sztárja a vb-döntő előtt szakított

A Marca úgy tudja, a 26 éves játékosnak éppen a világbajnokság során ért véget a párkapcsolata a gyönyörű szőke szépséggel, Martina Hunterrel. A pár állítólag a Belgium elleni negyeddöntő előtt szakított egymással. Torres és Hunter az utóbbi időben rendszeresen együtt buliztak Ibizán, a viharos szakítást követően azonban már az Instagramon sem követik egymást.

Luis Enrique lányával is járt korábban Ferran Torres

A közösségi médiában rendkívül népszerű Hunternek közel 60 ezer követője van az Instagramon, és gyakran oszt meg látványos fotókat rajongóival. A dögös bombázó jelenleg Balin nyaral, hogy kiheverje szerelmi bánatát. Hunter – aki divatstylistként is dolgozik – sosem hozta nyilvánosságra, hogy kapcsolata lett volna Torresszel.

A spanyolok vb-hőse korábban Sira Martínezzel, a profi díjugratóval és influenszerrel alkotott egy párt – ő a PSG vezetőedzőjének, Luis Enriquének a lánya.

Torres Enrique irányítása alatt már játszott a spanyol válogatottban – miközben a lányával járt –, az akkori szövetségi kapitány pedig kijelentette, azonnal lecserélné játékosát, ha az valaha is „babázós” mozdulattal ünnepelne egy gólt.

Luis Enrique lányával is járt Ferran Torres

Fotó: FOTO OLIMPIK / NurPhoto

„Abban a pillanatban lecserélném, a lelátóra száműzném, és többé nem léphetne pályára”

– nyilatkozta akkoriban Enrique.

Nem tudni, hogy Torres ettől mennyire rémült meg, de 2023-ban véget ért a kapcsolata a háromszoros BL-győztes tréner lányával.

A vb-döntő egyetlen góljának szerzője azóta Madridban is alaposan megünnepelte a diadalt, a spanyolok a Cibeles téren csaptak elképesztő ünneplést.