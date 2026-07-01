A hollywoodi színésznő, Sydney Sweeney meglepte rajongóit: hétfő este váratlanul megjelent az ausztráliai Gold Coast egyik népszerű pubjában, a Burleigh Pavilionban. A helyszínen tartózkodók szerint a színésznő megpróbált feltűnés nélkül kikapcsolódni, de hamar felismerték, és többen közös fotót is készítettek vele.

Sydney Sweeney az Euphoria harmadik évadának premierjén Los Angelesben, néhány hónappal ausztráliai forgatása előtt

Fotó: KGC-11 / 214694-5

A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek a találkozásról készült felvételek. A TikTokra feltöltött videókon látható, hogy Sweeney mosolyogva pózol a rajongókkal, akik a kommentekben kiemelték, mennyire közvetlen és barátságos volt.

Miért tartózkodik Sydney Sweeney Ausztráliában?

A színésznő április óta kisebb megszakításokkal Ausztráliában él, ahol a Netflix készülő élőszereplős Gundam című filmjét forgatják. A produkció jelentős része a Gold Coast-i Village Roadshow Studiosban készül, de a stáb több külső helyszínen, köztük a Toowoomba Wellcamp repülőtéren is dolgozott – számolt be róla a Couriermail.

A film másik főszereplője Noah Centineo, aki a Netflix népszerű romantikus filmsorozata, a To All the Boys I've Loved Before révén vált ismertté.

Sydney Sweeney számára nem ismeretlen Ausztrália. Korábban, 2023-ban az Anyone But You című romantikus vígjáték forgatásán is hosszabb időt töltött az országban. A film jeleneteit Sydney több ikonikus helyszínén vették fel.