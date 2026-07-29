Úgy tűnik, Buzsik Borka és a kislánya még mindig kiélvezik a napsütést és a nyári vakáció minden pillanatát. Szoboszlai Dominik felesége ugyanis egy tündéri fotót osztott meg, amelyen a gyermekükkel látható nyaralás közben. A rajongóknak pedig az is azonnal feltűnt, hogy a pici már most rácáfolni látszik édesapja korábbi szavaira: dús, szőke haját szinte biztosan az édesanyjától örökölte.

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka és kislányuk még élvezik a nyár hátralevő részét

Fotó: Kurucz Árpád / Kurucz Árpád

Szoboszlai Dominik kislánya igazi hajas baba

A Liverpool középpályása korábban viccesen arról beszélt, hogy kislánya teljes mértékben rá hasonlít. A legfrissebb fotók alapján azonban a rajongók közül sokan úgy vélik, hogy legalább egy dologban biztosan az édesanyjára ütött. Buzsik Borka ugyanis nemrég több meghitt pillanatot is megosztott közös nyaralásukról, amelyeken kettesben élvezik a nyári vakációt. A képeken jól látszik, hogy a csöppség az elmúlt hónapokban rengeteget nőtt, és dús, szőke haja már most igazi kis koronaként keretezi az arcát.

A fotósorozat több édes pillanatot is megörökített. Az egyik felvételen a kislány egy cseresznyemintás fürdőruhában pihenget édesanyja ölében, miközben együtt élvezik a napsütést. Buzsik Borka azt is megmutatta, hogy a csöppség már a nyár egyik legnagyobb kedvencét, a fagyit is megkóstolta. A nagy lelkesedésben azonban nem minden falat jutott a szájába: a tölcsér tartalmának jó része végül az ölében landolt, ami még aranyosabbá tette a pillanatot.