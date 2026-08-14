Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez kedden, augusztus 11-én titokban összeházasodott Portugáliában, egy szűk körű polgári szertartás keretében. A 41 éves futballsztár azóta visszatért klubjához, a szaúdi élvonalban szereplő al-Nasszr együtteséhez. Az ötszörös aranylabdás megint gondoskodott arról, hogy mindenki róla beszéljen, ugyanis vadonatúj frizurával sokkolta a rajongóit.

Cristiano Ronaldo feleségül vette szerelmét, majd megújult külsővel okozott feltűnést

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Cristiano Ronaldo új frizurával sokkolt

A portugál klasszis búcsút intett megszokott sötét hajának, és egészen merész változtatás mellett döntött: aranyos-rézszínűre festette a haját.

Ronaldo az al-Nasszr edzéséről is megosztott egy fotót, amelyen már az új külsővel pózol.

A feltűnő hajszín ráadásul élesen elüt sötét szemöldökétől, így a sztár ezúttal alaposan meglepte a követőit.

Cristiano Ronaldo debuted his new hairstyle in Al-Nassr training today 👀💇‍♂️ pic.twitter.com/4oebzTvrpI — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 13, 2026

A rajongók természetesen azonnal reagáltak, a közösségi médiában pedig pillanatok alatt téma lett Ronaldo új megjelenése. A 41 éves futballista egyébként sem arról híres, hogy félne a különleges frizuráktól, most azonban a szokásosnál is látványosabb változást vállalt be.

Ronaldo számára a következő szezon is komoly kihívást tartogat. A portugál klasszis – aki nemrég a gyászoló Lionel Messinek is üzent – továbbra sem tervezi a visszavonulást, az új idényben pályafutása ezredik góljának megszerzésére készül – jelenleg 976 találatnál jár. Ha a teljesítménye legalább olyan feltűnő lesz, mint az új frizurája, aligha marad majd észrevétlen.