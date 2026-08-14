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A portugál futballsztár alig néhány nappal azután tért vissza klubjához, hogy feleségül vette kedvesét, Georgina Rodríguezt. Cristiano Ronaldo ezúttal nem egy újabb rekorddal, hanem vadonatúj frizurájával hívta fel magára az emberek figyelmét.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez kedden, augusztus 11-én titokban összeházasodott Portugáliában, egy szűk körű polgári szertartás keretében. A 41 éves futballsztár azóta visszatért klubjához, a szaúdi élvonalban szereplő al-Nasszr együtteséhez. Az ötszörös aranylabdás megint gondoskodott arról, hogy mindenki róla beszéljen, ugyanis vadonatúj frizurával sokkolta a rajongóit.

Cristiano Ronaldo feleségül vette szerelmét, majd megújult külsővel okozott feltűnést
Cristiano Ronaldo feleségül vette szerelmét, majd megújult külsővel okozott feltűnést
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Cristiano Ronaldo új frizurával sokkolt

A portugál klasszis búcsút intett megszokott sötét hajának, és egészen merész változtatás mellett döntött: aranyos-rézszínűre festette a haját. 

Ronaldo az al-Nasszr edzéséről is megosztott egy fotót, amelyen már az új külsővel pózol. 

A feltűnő hajszín ráadásul élesen elüt sötét szemöldökétől, így a sztár ezúttal alaposan meglepte a követőit.

A rajongók természetesen azonnal reagáltak, a közösségi médiában pedig pillanatok alatt téma lett Ronaldo új megjelenése. A 41 éves futballista egyébként sem arról híres, hogy félne a különleges frizuráktól, most azonban a szokásosnál is látványosabb változást vállalt be.

Ronaldo számára a következő szezon is komoly kihívást tartogat. A portugál klasszis – aki nemrég a gyászoló Lionel Messinek is üzent – továbbra sem tervezi a visszavonulást, az új idényben pályafutása ezredik góljának megszerzésére készül – jelenleg 976 találatnál jár. Ha a teljesítménye legalább olyan feltűnő lesz, mint az új frizurája, aligha marad majd észrevétlen.

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