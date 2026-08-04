Sajtóhírek szerint már ezen a hétvégén sor kerülhet Georgina Rodríguez és Cristiano Ronaldo esküvőjére, amit az elmúlt hétvégére is beharangoztak. Az ötszörös aranylabdás portugál klasszis és szerelme a napokban hatalmas új gyémántgyűrűiket is megmutatták, amivel tovább erősítették a közelgő lagziról szóló találgatásokat. Ahogy arról a lapunk is beszámolt, a pár Portugáliában mondhatja ki a boldogító igent, a helyi sajtó pedig úgy tudja, hogy a szintrai Quinta da Regaleira birtok adhat otthont a ceremóniának. Időközben pedig a vendéglistáról is kiszivárogtak részletek: a hírek szerint több világsztár mellett nagy meglepetésre Lionel Messi és családja is meghívást kapott.

A héten rendezhetik meg Cristiano Ronaldo és Gerogina Rodríguez esküvőjét Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

Lionel Messi is ott lesz Cristiano Ronaldo esküvőjén

A nemzetközi sajtó kiemelt figyelemmel követi Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez közelgő esküvőjét, hiszen könnyen lehet, hogy a 21. század egyik legnagyobb visszhangot kiváltó sztáresküvője van készülőben. Mostanra arról is napvilágot láttak információk, hogy mely hírességek kaphattak meghívást a lakodalomra. A kiszivárgott vendéglistán olyan futballsztárok neve szerepel, mint Rio Ferdinand, Kylian Mbappé és Vinícius Júnior, de a hírek szerint Vin Diesel, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake és Travis Scott is ott lehet a nagy eseményen.

Más sajtóértesülések szerint a vendéglista egy különösen érdekes nevet is tartogat: Lionel Messi és családja szintén meghívást kaphatott Cristiano Ronaldo esküvőjére. A meghívás ugyanakkor korántsem lenne váratlan, hiszen Georgina Rodríguez és Lionel Messi felesége, Antonela Roccuzzo köztudottan jó kapcsolatot ápol egymással.

Cristiano Ronaldo esküvőjét romantikus lánykérés előzte meg

„Körülbelül hajnali 1 óra volt. A lányaim már ágyban voltak, de amikor átadtam a gyűrűt, hirtelen megjelentek, és azt kérdezték: apu, most odaadod a gyűrűt anyunak, és megkéred a kezét? Azt mondtam: hű, ez a megfelelő pillanat, tudtam, hogy egy nap meg fogom tenni, de nem terveztem, hogy éppen akkor fogom” - mesélte el a részleteket a futballista.