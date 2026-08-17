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A portugál labdarúgó-válogatott legnagyobb sztárja nem mindennapi esküvő keretében vette feleségül élete szerelmét. Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez titokban keltek egybe, a ceremóniát saját otthonukban tartották.

Mindenki egy óriási, sztárokkal teli esküvőt várt, végül azonban egy polgári, családi ceremónia lett belőle. Cristiano Ronaldo szinte titokban vette feleségül Georgina Rodríguezt, a tanúk pedig a gyerekek voltak. A portugál források egyértelműen Cascais-t nevezték meg az esküvő helyszíneként, de a sztárpár ezt nem erősítette meg. Azóta kiderült, hogy a ceremóniára Ronaldóék otthonában került sor, a pár meghitt, csendes környezetben kelt egybe.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez titokban keltek egybe
Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez titokban keltek egybe
Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez otthon házasodott össze

A portugál futballsztár és kedvese augusztus 11-én, titokban kötötte össze az életét Cascaisban található otthonukban. A dátum sem véletlen: éppen tíz évvel korábban, egy madridi Gucci üzletben találkoztak először, az eljegyzésre pedig egy évvel ezelőtt került sor. 

A nagyvilág csak később értesült a meglepetésről. Ronaldo egy romantikus fotóval jelentette be a házasságot, amelyen a pár összekulcsolt keze és a frissen felhúzott karikagyűrűk láthatók. A közösségi oldalakon fellelhető képekből és videókból pedig az is kiderült, hogy a sztárpár ezúttal sem a megszokott hollywoodi esküvői receptet követte.

Georgina nagy lagzit tervez a jövőben

Georgina ráadásul nem hagyományos menyasszonyi ruhát választott: elegáns, fehér Gucci selyemösszeállításban mondta ki az igent, míg Ronaldo világos bézs öltönyt viselt – a páros a Vogue magazin címlapján is szerepelt. 

A választásnak külön jelentősége is volt, hiszen éppen egy Gucci üzletben kezdődött a szerelmi történetük.

A szertartás után autóval a mintegy egyórányira fekvő fatimai kegyhelyhez utaztak, ahol a pap lezárta számukra az egyik kisebb szentélyt, majd megáldotta őket.

Bár a polgári esküvő kifejezetten visszafogott volt, úgy tűnik, nem marad el a nagy ünneplés. Georgina ugyanis korábban arról beszélt, hogy egy későbbi időpontban hatalmas lagzit is szeretnének tartani a család és a barátok körében.

„A jövőben lesz egy nagy esküvőnk is, hogy együtt ünnepelhessünk a családunkkal és a barátainkkal” – árulta el Georgina.

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