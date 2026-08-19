Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett, a paksi atomerőmű egyik turbináját sem kell lekapcsolni

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Forma–1 nyári szünetét egy igazi álomnyaralással tette emlékezetessé a sztárpár, akik Hawaiin engedték el magukat. Lewis Hamilton és Kim Kardashian a vakáció legforróbb pillanatait sem tartották meg maguknak, romantikus fotóikkal pedig alaposan felkavarták a közösségi médiát.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian már nem igazán próbálja rejtegetni, hogy mennyire közel kerültek egymáshoz. A sztárpár a Forma–1-es idény nyári szünetét használta ki egy közös hawaii vakációra, ahonnan most több romantikus és igazán látványos fotót is megosztottak követőikkel. A képek alapján nemcsak pihenéssel töltötték az időt: a tengerparti összebújástól a közös programokig számos pillanatot megmutattak abból, hogyan telt a paradicsomi kiruccanásuk.

Lewis Hamilton megmutatta, hogyan telt a hawaii álomnyaralás
Lewis Hamilton megmutatta, hogyan telt a hawaii álomnyaralás Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Lewis Hamilton megmutatta, hogyan telt a hawaii álomnyaralás

A hétszeres Forma–1-es világbajnok és a valóságshow-sztár kapcsolatáról már egy ideje tudni lehet, a friss felvételekkel azonban ismét egyértelművé tették, hogy dúl közöttük a szerelem. Hamilton Instagram-oldalán több közös kép is megjelent a hawaii vakációról, az egyik felvételen például szerelmesen ölelik át egymást.

A nyaralás azonban nem csak romantikázással telt. Egy másik fotón Hamilton és Kardashian teljes paintballfelszerelésben pózol, miközben Kardashian a kép kedvéért kigombolt felsőben áll a kamera elé. A páros tehát az aktívabb programokra is szakított időt a trópusi pihenés alatt.

Kim Kardashian sem maradt adós a közös pillanatokkal

Kim Kardashian sem maradt adós a közös pillanatokkal. Saját közösségi oldalán szintén több fotót mutatott a nyaralásról: az egyiken összebújva sétálnak a tengerparton, de tükör előtt készült közös felvétel és családi fotó is helyet kapott a válogatásban.

A képek alapján Hamilton és Kardashian alaposan kihasználta a Forma–1-es szünet adta lehetőséget, és láthatóan remekül érezték magukat együtt Hawaiin. A romantikus vakációnak azonban vége, Hamilton számára ugyanis hamarosan ismét a versenyzés kerül a középpontba: a Forma–1 mezőnye augusztus 21-én a Holland Nagydíjjal folytatja a szezont.

Rendkívüli döntés a Red Bullnál: azonnali pilótacsere jön a Forma-1-es Holland Nagydíj előtt
Szoboszlaié ehhez képest semmi: Fotókon Lewis Hamilton Hungaroringen viselt extravagáns ruhája - galéria
Szerelmesek és boldogok, Lewis Hamilton és Kim Kardashian új fotókat osztott meg
@origosport

Hamilton fülig szerelmes A Forma-1-es pilóta és Kim Kardashian új fotókat osztott meg. #origosport #lewishamilton #kimkardashian #kardashian #hamilton #F1

♬ eredeti hang – OrigoSport - OrigoSport
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!