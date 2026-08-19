Lewis Hamilton és Kim Kardashian már nem igazán próbálja rejtegetni, hogy mennyire közel kerültek egymáshoz. A sztárpár a Forma–1-es idény nyári szünetét használta ki egy közös hawaii vakációra, ahonnan most több romantikus és igazán látványos fotót is megosztottak követőikkel. A képek alapján nemcsak pihenéssel töltötték az időt: a tengerparti összebújástól a közös programokig számos pillanatot megmutattak abból, hogyan telt a paradicsomi kiruccanásuk.

Lewis Hamilton megmutatta, hogyan telt a hawaii álomnyaralás Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Lewis Hamilton megmutatta, hogyan telt a hawaii álomnyaralás

A hétszeres Forma–1-es világbajnok és a valóságshow-sztár kapcsolatáról már egy ideje tudni lehet, a friss felvételekkel azonban ismét egyértelművé tették, hogy dúl közöttük a szerelem. Hamilton Instagram-oldalán több közös kép is megjelent a hawaii vakációról, az egyik felvételen például szerelmesen ölelik át egymást.

A nyaralás azonban nem csak romantikázással telt. Egy másik fotón Hamilton és Kardashian teljes paintballfelszerelésben pózol, miközben Kardashian a kép kedvéért kigombolt felsőben áll a kamera elé. A páros tehát az aktívabb programokra is szakított időt a trópusi pihenés alatt.

Kim Kardashian sem maradt adós a közös pillanatokkal

Kim Kardashian sem maradt adós a közös pillanatokkal. Saját közösségi oldalán szintén több fotót mutatott a nyaralásról: az egyiken összebújva sétálnak a tengerparton, de tükör előtt készült közös felvétel és családi fotó is helyet kapott a válogatásban.

A képek alapján Hamilton és Kardashian alaposan kihasználta a Forma–1-es szünet adta lehetőséget, és láthatóan remekül érezték magukat együtt Hawaiin. A romantikus vakációnak azonban vége, Hamilton számára ugyanis hamarosan ismét a versenyzés kerül a középpontba: a Forma–1 mezőnye augusztus 21-én a Holland Nagydíjjal folytatja a szezont.